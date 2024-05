I concerti di maggio a Off Topic – A cura di The Goodness Factory

Venerdì 24 maggio, alle 22:00

The Goodness Factory e OFF TOPIC presentano: ALESSIO BONDÌ LIVE

L’evento si svolge in sala CUBO

Alessio Bondì è un cantautore siciliano classe ’88. Già vincitore del Premio De André nel 2013 con In funn’o mare e la targa Siae al Premio Parodi nel 2014 con Rimmillu ru’ voti. Nella sua musica il suono arcaico del dialetto palermitano si sposa con ritmi e timbri contemporanei. Nella poetica di Bondì il dialetto diventa chiave diretta per l’infanzia, il sogno, il misterioso mondo delle emozioni. Attualmente sta lavorando al suo quarto album in studio.

Nel 2015 pubblica per 800A Records e Malintenti Dischi il suo primo album Sfardo che viene accolto calorosamente da pubblico e critica. In quell’anno le tre canzoni più ascoltate a Palermo su Spotify sono sue. Si esibisce costantemente in tutta Italia e Sfardo è finalista al Tenco come miglior album d’esordio, miglior album in dialetto e migliore canzone (Vucciria). Nel 2017 Sfardo viene pubblicato e distribuito fisicamente in undici paesi tra Europa e America grazie al sostegno del Mibact e della Siae all’interno delle attività di S’illumina e Bondì si esibisce sui palchi di tutta Europa.

Sabato 25 maggio, alle 21:30

The Goodness Factory e OFF TOPIC presentano:

PICCOLO CIRCO BARNUM | RELEASE PARTY DI AVAMPOSTI

L’evento si svolge al Bistrò

Ingresso a offerta libera

AVAMPOSTI PER REIETTI, il primo singolo uscito venerdì 10 maggio ha anticipato l’album AVAMPOSTI che scalderà l’atmosfera al RELEASE PARTY del disco di sabato 25 maggio a Torino da OFF TOPIC.

Il primo album del Piccolo Circo Barnum è in arrivo! ‘Avamposti’ verrà presentato ufficialmente dal vivo con un release party organizzato sabato 25 maggio a Torino da The Goodness Factory all’hub culturale OFF TOPIC (Ore 21.30 – Via Pallavicino, 35) e in vista dell’evento la band pinerolese diffonde il singolo ‘Avamposti per reietti’, disponibile per l’ascolto on line dal 10 maggio.

Nel Piccolo Circo Barnum si riconosce e si snoda la vita artistica di Davide Bertello. cofondatore e voce del Grande Circo Barnum, rock band che ha dato alle stampe l’album ‘L’ascesa (incontrastata e poi subita) della maschera di Pluto’, pubblicato e distribuito nel 2007 da Baracca&Burattini/Audioglobe al cui interno è contenuto ‘Occitania’, un testo di Giovanni Lindo Ferretti liberamente musicato e interpretato su concessione dello stesso autore. In seguito a questa esperienza si costituisce il Piccolo Circo Barnum, il cui più recente incontro avvenuto tra Davide Bertello, Andrea Astesana e Luca Lentini, porta alla maturazione del progetto in corso.

Il trio porterà sul palco di OFF TOPIC il proprio rock poetico, denso e ipnotico ibridato da sonorità acustiche ed elettroniche, svelando tutte le 8 tracce del disco realizzato nell’avamposto di Angrogna (Alpi Cozie, Piemonte Occidentale), mixato e masterizzato da Maurizio Borgna, che ha visto la partecipazione e la collaborazione artistica della band Lo Straniero, intervenuta nella coproduzione di due brani.

Il primo singolo estratto, ‘Avamposti per reietti’, coinvolgerà l’ascoltatore nel racconto della fuga di un nucleo di reietti, attraverso una sequenza incalzante di metafore, moniti, avvertimenti e azioni che scongiureranno l’imposizione di una forza omologante e opprimente…«Indietro si lascerà questo medio evo».

Venerdì 31 maggio, alle 21:00

The Goodness Factory e OFF TOPIC presentano: FILIPPO CATTANEO PONZONI & MAËLYS

L’evento si svolgerà presso il Bistrò

Ingresso a offerta libera