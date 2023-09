Rivoli, crolla cantiere: 3 operai coinvolti

Incidente su lavoro a Rivoli, dove un ponteggio è crollato in via Acqui, mentre erano in corso dei lavori vicino a un edificio che ospita una chiesa evangelica. Tra i feriti tre operai impegnati nella realizzazione di un solaio, di cui uno trasportato in codice rosso in elisoccorso all’ospedale Cto di Torino.

“È il secondo crollo in un cantiere nel territorio di Rivoli in un anno e tutto ciò mi desta preoccupazione, per la vita degli operai prima di tutto”.

Così il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli, arrivato immediatamente nel cantiere. All’inizio dell’ottobre 2022 tre operai erano rimasti feriti nel crollo di un altro cantiere edile, per uno si era temuto il peggio.

“Continuo a perorare la causa del fare attenzione sui vari cantieri che ci sono, – aggiunge il primo cittadino – mi spiace perché quando ci sono in gioco vite umane è una cosa spiacevole.

Facendo gli scongiuri non c’è nessuna vita in pericolo dopo quest’incidente però sono abbastanza provato perché vedere alle mie spalle quello che è lo scempio è toccante”.

Da una prima ricostruzione i lavoratori stavano gettando la soletta in calcestruzzo su un livello e l’impalcato non avrebbe retto, da qui il cedimento. Il cantiere, privato, è aperto da sei anni, ma i lavori sono stati interrotti diverse volte. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e ispettori Spresal.