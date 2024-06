E’ un vero uragano quello portato in Europa da queste elezioni. Il dato più sconvolgente è l’ascesa dirompente di forze euroscettiche di estrema destra in Francia e in Germania che moltiplicano i loro consensi, nonostante scandali e ambiguità.

La Grosse Koalition che governa il parlamento europeo (forze popolari, socialista e liberali) continua ad essere in vantaggio (400 seggi su 720) ma il suo margine sulle destre è così risicato da rendere possibili nuove alchimie per una riedizione della maggioranza Ursula. Una maggioranza penalizzata dal tonfo di Macron che perde una ventina di eurodeputati, dai verdi tedeschi che scendono da 70 a 53 seggi e dal limitato calo dei socialisti europei (S&D). Permane il primato del partito popolare europeo (in questo raggruppamento vi è Forza Italia che governa con la Meloni).

Insomma è probabile una riedizione, rivista e corretta a destra, di un Ursula bis. Un guida europea in cui è evidente, e già in corso, un rallentamento del processo di integrazione e di transizione ecologica. Un Ursula bis in cui Giorgia Meloni, che fa parte del raggruppamento conservatori e progressisti (Ecr), potrebbe avere un ruolo di rilievo, fresca dell’ennesimo successo elettorale, partecipando a una maggioranza per indebolire le spinte progressiste. Insomma dio, patria, famiglia e furbizia. L’atlantismo meloniano (e lo scarso europeismo), anche in chiave Ucraina, non ha pesato come per altre formazioni sul consenso.

Il terremoto elettorale europeo ha avuto i suoi epicentri in Francia e Germania. A Parigi al successo dell’ destra estrema ha immediatamente replicato il popolo di sinistra sceso in piazza chiamando le forze progressiste a una maggiore unità di fronte alla deriva lepeniana. Un allarme che registra la mossa di Macron che, dopo la pesante sconfitta che ha dimezzato la sua rappresentanza, ha indetto immediate elezioni per mettere di fronte i francesi al bivio e al rischio di un futuro sovranista del paese.

In Germania Alternative fu Deutchland (AfD) partito euroscettico, ultra conservatore e anti-immigrazione è diventato il secondo partito tedesco (15,9%), superando la storico SPD che ha ottenuto un umiliante 13,9%. A sinistra al calo dei verdi (scesi all’8,6%) si è contrapposto il successo sorprendente di una nuova formazione, Alleanza Bundnis Sahara Wagebknecht (molto meglio chiamarlo BSW) guidati dalla carismatica Sara Wagenknecht. Un gruppo che si è staccato da Die Linke a inizio 2024, dopo i perduranti contrasti maturati in tema di vaccinazioni e sulle posizioni verso la guerra in Ucraina, attirando molti giovani che hanno sempre votato per i verdi. Il BSW è riuscito al primo colpo a superare il quorum toccando il 6,2%. Da segnalare infine come in Germania l’affluenza abbia toccato il 64,8%.

Dopo una campagna elettorale che ha ignorato i temi europei resta un quadro preoccupante per le spinte sovraniste che comunque registra significativi segnali di ripresa a sinistra. Un fronte come al solito penalizzato da eccessive divisioni nonostante guerre, pressioni esterne, crescita delle forze euroscettiche, con una possibile vittoria di Trump negli Usa all’orizzonte. Sono flussi elettorali che penalizzano la costruzione di un soggetto europeo (oltre 500 milioni di abitanti con la Gran Bretagna) che potrebbe avere ben altro peso politico se più unita e meno sovranista. Un Europa che resta un importante soggetto economico ma un nano politico.