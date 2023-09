Si vota su bigenitorialità e gioco patologico, la maggioranza diserta l’aula del Consiglio Regionale

Annullata la seduta del Consiglio regionale del Piemonte. Dopo avere constatato per due volte a distanza di mezz’ora la mancanza del numero legale, il presidente Stefano Allasia ha sconvocato l’Assemblea.

All’ordine del giorno figurava l’esame di alcune proposte di legge, che spaziano dal patrimonio geologico al registro di bigenitorialità per i minori con genitori separati, fino al codice delle assicurazioni, ma anche due proposte delle minoranze per tornare a contrastare con più efficacia il gioco d’azzardo patologico.

“Figuraccia imbarazzante del centrodestra in Consiglio regionale, dove la seduta di oggi è stata sconvocata a causa dei consiglieri fannulloni. Alcuni esponenti di maggioranza non si sono presentati, ed è mancato due volte il numero legale”. Così la capogruppo M5s in Regione, Sarah Disabato, con i consiglieri Sean Sacco e Ivano Martinetti.

“E’ stato un atto irresponsabile dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – affermano i pentastellati – che dimostrano di preoccuparsi più della campagna elettorale che dei problemi delle persone. Il Consiglio regionale è il luogo in cui discutiamo e portiamo a casa provvedimenti che incidono sulla vita dei cittadini: disertare la seduta vuole dire comportarsi da fannulloni, mancando di rispetto alle forze politiche presenti in Aula e soprattutto alle famiglie piemontesi”.