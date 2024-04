Pd, è Domenico Ravetti il nuovo capogruppo in Regione

Domenico Ravetti prende il posto di Raffaele Gallo, dimissionario dopo l’inchiesta giudiziaria che vede coinvolto il padre Salvatore con le accuse di corruzione e peculato per vicende relative al suo ruolo in Sitaf.

“Oggi, su proposta del Segretario regionale del Partito Democratico Domenico Rossi, il Gruppo Consiliare del Partito Democratico mi ha indicato come Presidente. Assicuro il mio impegno per portare a termine questa legislatura, seguendo gli adempimenti formali necessari. Non mancherà, altresì, in questo ruolo, il mio contributo di idee per costruire l’alternativa al centrodestra in questa Regione” ha dichiarato Domenico Ravetti, che aveva già ricoperto l’incarico di capogruppo negli scorsi anni.