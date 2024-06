Cirio pronto al trionfo: 16 punti di vantaggio su Pentenero

Nonostante l’affluenza in calo per le elezioni regionali in Piemonte, con il 55,30% rispetto al 63,34% delle ultime consultazioni, il risultato sembra confermare quello del 2019. Dovrebbe infatti essere riconfermato come presidente l’uscente Alberto Cirio, sostenuto da tutto il centro destra. Secondo instant poll Swg-La7 Piemonte Cirio sarebbe primo con il 50-54%, seguito da Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra, con il 36-40%. A distanza la candidata del Movimento 5 Stelle, Sarah Disabato, che ottiene il 5,5-9,5%.

“Sento di aver fatto il possibile nel mio mandato. In campagna elettorale ho respirato affetto dai piemontesi. E ho completato il giro di 203 Comuni, con tanti sindaci che mi hanno detto: ‘Sa che non era mai venuto a trovarci nessun presidente della Regione?’. I cittadini chiedono soprattutto due cose: salute e salari. Il piano socio-sanitario regionale è una delle priorità, integrando ospedali, territorio, assistenza agli anziani” ha affermato Alberto Cirio, in un colloquio con il quotidiano ‘La Stampa’.

”Non farò valutazioni su instant poll o sondaggi che stanno circolando in queste prime ore, ma attenderemo i numeri dei voti ‘veri’ nello scrutinio” ha dichiarato invece la candidata del centrosinistra Gianna Pentenero che ha precisato: “Ancora quattro elettori su dieci hanno rinunciato ad andare a votare. Il Piemonte si attesta col 58,56 oltre la media nazionale (55,98%), ma l’affluenza a queste regionali è ancora in calo rispetto al 2019 (63,74%). Al di là dei risultati finali, questo impoverimento del consenso da parte di tutti deve far riflettere il mondo politico regionale sulla lontananza dai problemi dalle persone”.