Europee In Piemonte affluenza al 56,6%, Regionali al 55,3%

Il dato definitivo dell’affluenza al voto in Piemonte per le Europee è del 56,62%, otto punti in meno rispetto al 2019, quando alle urne si recò il 64,67% degli aventi diritto. Più bassa ancora la partecipazione alle Regionali: 55,30: anche in questo caso il calo rispetto alle elezioni di cinque anni fa (63,34%) è di otto punti percentuali.

Nella provincia di Cuneo l’affluenza più alta, 58,87%, nel Verbano-Cusio-Ossola quella più bassa, 52,76%.

Più alta invece la partecipazione alle Comunali, dove si è votato quasi in 800 Comuni: è stata del 63,03%, con la percentuale più alta nell’Astigiano, 66,37%, e quella più bassa nel Biellese, 59,86%.