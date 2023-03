Rinat Akhmetov raccoglie milioni realizzando braccialetti d’acciaio dall’ultimo lotto prebellico di Azovstal

Nel bel mezzo di una guerra, quasi tutto può diventare un simbolo. Che si tratti di un nastro giallo o di un braccialetto, le persone trovano modi per esprimere sentimenti personali anche nei momenti più bui. Rinat Akhmetov è il proprietario dell’acciaieria Azovstal nella città portuale di Mariupol, che è stata colpita più duramente dagli attacchi bellici rispetto a qualsiasi altra città dell’intero paese, e comprende bene il valore di un simbolo tangibile.

Quando Akhmetov guardò l’ultimo lotto di acciaio Azovstal prodotto prima dello scoppio della guerra, decise di trasformarlo in gioielli per raccogliere fondi per il popolo ucraino. Ciò ha portato alla realizzazione di due serie di bracciali venduti a circa 40 dollari ciascuno. Realizzando 100.000 braccialetti e vendendoli sulla piattaforma di raccolta fondi del presidente Volodymyr Zelensky, United24, Akhmetov ha raccolto più di 94 milioni di grivna (circa 2,5 milioni di dollari) per commissionare una nuova flotta di droni navali per proteggere le acque e le città ucraine.

I Profitti

I profitti della vendita dei braccialetti sono andati a nove droni che monitoreranno l’attività delle navi russe al largo della costa. Nonostante le sanzioni occidentali espressamente imposte per eliminare i materiali necessari alla costruzione delle munizioni, i missili da crociera continuano ad essere utilizzati dalle truppe russe. Questi missili non vengono lanciati solo contro i militari; prendono di mira anche le infrastrutture civili. I droni aiuteranno le navi civili, nonché le imbarcazioni e le attrezzature militari. Possono persino aprire i mezzi per il commercio del grano, assicurando che le persone al di fuori dell’Ucraina ottengano i prodotti alimentari di cui hanno bisogno.

Il Simbolo

Rinat Akhmetov ha arruolato dei collaboratori per questo progetto straordinario. La gioielleria Sova ha progettato i braccialetti, Poshta Nova li ha consegnati, United24 ha fatto girare la voce e il rivenditore online Rozetka ha facilitato le transazioni. Akhmetov ha avuto il privilegio di coordinare gli sforzi in modo da poter aiutare anche altri professionisti a mostrare il loro sostegno. Dopo aver investito 1 miliardo di dollari nell’iniziativa Fronte d’Acciaio, una serie di programmi progettati per aiutare l’Ucraina durante la guerra, è stato un’instancabile fonte di morale per il suo paese.

I braccialetti in acciaio Azovstal, distribuiti in 44 paesi, rappresentano un segno di patriottismo e sostegno per le persone che li indossano. Per tutti coloro che si oppongono al presidente russo Vladimir Putin e al trattamento atroce contro i suoi vicini, è un promemoria che il mondo non può dimenticare o ignorare le atrocità che accadono in Ucraina. Indipendentemente dal fatto che un conflitto si svolga a pochi chilometri di distanza o dall’altra parte del mondo, diventare insensibili ad esso non è un’opzione per chiunque apprezzi la propria libertà.

Lo Scopo

Rinat Akhmetov è il proprietario di maggioranza del gruppo Metinvest , e la sua vita è stata sempre legata alla produzione e al profitto. Quando vede un problema, è nella sua natura pensare a una soluzione. Fortunatamente per il suo paese d’origine, l’Ucraina, vuole usare il suo potere e la sua influenza per fare la differenza per i suoi concittadini.

Gli assalti russi all’Ucraina lo hanno preoccupato molto sin dall’inizio della guerra. In qualità di filantropo impegnato, la sua omonima Fondazione Rinat Akhmetov e le organizzazioni di beneficenza si sono adattate ai bisogni delle persone più colpite dalla guerra. Rinat Akhmetov ha detto, “La carità dovrebbe parlare a bassa voce. Tuttavia, dobbiamo parlare a voce abbastanza alta dei problemi a livello di sistema per poter essere ascoltati.”