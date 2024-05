Il compleanno di Off Topic porta al centro la musica: “Sei anni e non sentirli”

Mercoledì 15 maggio il compleanno di OFF TOPIC mette al centro la musica e la condivisione in città. Dal Vinyl Set di Gianni U’rss per gli amanti dei vinili, alla musica live della Funky * Club Orchestra, fino ai ritmi tropicali di Tropical Discoteque in vista dell’estate: una grande festa in programma per i primi sei anni di attività dell’hub culturale.

Nei soli ultimi tre anni OFF TOPIC ha ospitato infatti oltre 200 concerti, più di 160 talk e presentazioni di libri. Ma non solo: ha creato 15 festival, messo in scena oltre 150 repliche teatrali e poetry slam, portando a Torino più di 50 eventi enogastronomici, senza dimenticare le oltre 200 feste e dj-set.

Luca Spadon, Presidente del Direttivo di OFF TOPIC racconta: “In questi sei anni OFF TOPIC si è posizionato fra i luoghi di Torino in grado di coinvolgere ed aprire le proprie porte alla Cultura in città: non solo ospitando eventi, ma creando nuovi festival e sinergie con una direzione artistica capace di intercettare i gusti e le idee delle nuove generazioni e soprattutto in grado di generare nuovi progetti e idee per il futuro. ‘Sei anni e non sentirli’ nasce dall’idea che in questi anni non abbiamo mai smesso di accettare nuove sfide lavorando con le istituzioni della città, diventando così anche un punto di riferimento per il quartiere e per la rigenerazione del territorio. La strada è ancora lunga e vogliamo continuare a proporre sempre nuovi stimoli per l’innovazione culturale,come accade per la nostra rassegna estiva nel cortile di OFF TOPIC, che inizierà fra poco!”

Ad aprire la serata musicale dalle 18:00 è Gianni U’rss con il suo Vinyl Set tra sound funky, italo disco e disco music. Pugliese di nascita, da nove anni residente a Torino, si è trasferito in città con un obiettivo preciso: ampliare la sua conoscenza musicale e scoprire tutto il groove che la città piemontese ha da offrirgli. Attualmente è direttore artistico musicale di Magazzino sul Po e gestisce il collettivo Sberdia live – studio di produzione musicale, booking e management – oltre a occuparsi della direzione e produzione eventi di Funky * Club.

E proprio Funky*Club Orchestra prosegue la serata a OFF TOPIC dalle ore 21:00 fra improvvisazione, sudore e follia. Funky * Club si veste da orchestra per portare in scena il talento musicale che di solito si cela dietro le quinte. Sette musicisti danno vita a un live folle e improvvisato: sette animali da palcoscenico incalzano con i loro inediti coinvolgendo il pubblico a ritmo di funky, soul, elettronica e disco music.

Alle 22:30 prende il via anche il party a tinte tropicali che infiamma il dancefloor con Tropical Discoteque. Il format – nato nel 2018 proprio a OFF TOPIC – oggi invita ospiti da tutto il mondo per portare ritmi afrocentrici, sud americani, caraibici e tribali. Discomoderni & Onda Pacifica selezionano vinili a raffica per generare la vibra buena all night long.

Una settimana di eventi ruota inoltre attorno al compleanno di OFF TOPIC di mercoledì 15 maggio passando in rassegna i migliori format nati fra le mura dell’hub culturale della città, a partire da martedì 14 maggio alle 21:00 con la finale di Comici in piedi a cura di Torino Comedy Lounge.

Si prosegue giovedì 16 maggio alle 18:00 con Apperì, l’aperitivo di beneficenza a sostegno di AISM Torino (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e si prosegue alle 21:00 mettendo ancora al centro la musica con la semifinale di Pagella non solo Rock con ospite Anthony Sasso.

Venerdì 17 maggio la settimana mette al centro nuovamente la musica, con il concerto di Matteo Alieno a OFF TOPIC e dalle ore 23:00 il dj set a tema Napoli-groove a cura di Andamento Lento con il dj napoletano Fantasie Safari specializzato in rarità musicali: dalla musica italiana alla world music spazia tra jazz-funk, disco, post-disco e musica house dagli anni ’70 ad oggi. Fantasie Safari è profondamente radicato nella cultura napoletana come parte di essa, nelle sue contaminazioni presenti e future.

Sabato 18 maggio, dalle ore 11:30 c’è il Chiamalo Brunch del Bistrò di OFF TOPIC in compagnia del dj set di Mr Rhythm and The Swing Selecta, che lavora a stretto contatto con l’Associazione Dusty Jazz di Torino e per la quale si occupa della selezione musicale degli eventi di ballo e le Gran Soirée come Swing It Dusty dal 2016. Come Dj ha partecipato a festival internazionali collaborando inoltre per due stagioni con The Sweet Life Society per gli eventi Swing Circus//The First Italian Electro-Swing Party e per gli anni 2015-2016 producendo un radio Podcast Dusty Jazz Radio. Dal 2019 è resident Dj per l’evento mensile Vinyl Day a Torino nel quale seleziona musica swing su vinile.

Alla sera dalle 18:30 anche l’attesa finale di Atti Impuri, il torneo di poetry slam più impuro della galassia organizzato da Arsenio Bravuomo e Alessandra Racca. Una sfida all’ultimo verso fra sei poeti: tre minuti a testa, testi originali, solo corpo e voce, il migliore lo decreta il pubblico.

Per chiudere la giornata alle 23:00 il party di My Generation: la prima ed unica festa in Italia che teletrasporta nel passato con le migliori hits mixate in ordine cronologico dal 1955 ad oggi. Un viaggio nel tempo, nella musica e nella moda.

Domenica 19 maggio la settimana di eventi si conclude dalle 11:00 alle 19:00 con il Vinyl Day: il market per gli appassionati di vinili e non solo, tra banchi di dischi, illustrazione, editoria, vinili e una line up di dj che suonerà tutta la giornata. Fra i migliori banchi di musica in vinile, una vasta selezione di usato scelto e nuove uscite, fino alle perle più rare dei dischi più introvabili e vinyl swap: per chi ha vinili da scambiare. Oltre alla musica una selezione spettacolare di second hand e di accessori dagli anni 50 agli anni 90. E non è tutto: ci saranno anche libri e pubblicazioni a tema musicale – tra graphic novels e grandi classici – senza dimenticare l’arte con tante illustrazioni e grafiche.

Perché a OFF TOPIC c’è spazio per ogni tipo di cultura.

OFF TOPIC APS – Hub culturale, Via Giorgio Pallavicino 35

Ideare, valorizzare, educare, diffondere e connettere: questi i principi su cui si fonda OFF TOPIC APS, l’hub culturale della città di Torino, riconosciuto dal Comune di Torino come Centro di Protagonismo Giovanile il cui direttivo è formato da Goodness Ac, Klug APS, Cerchio di Gesso. OFF TOPIC APS è l’associazione di secondo livello che attraverso una progettualità di rete, coordina il funzionamento, le attività e gli spazi di Via Pallavicino 35, rendendo OFF TOPIC hub culturale e sede di attività formative (corsi, workshop, conferenze) e co-working, residenze artistiche, musica live, teatro, proiezioni, reading e eventi off di rassegne cittadine, attività sociali e di promozione del territorio.