Giorgia Meloni torna a Torino al fianco di Damilano

Dopo le polemiche che hanno investito Fratelli d’Italia, accusato di avere tra le sue file esponenti dell’estrema destra, e il tentativo goffo del candidato di centrodestra Paolo Damilano di smarcarsi dall’alleato, Giorgia Meloni torna a Torino.

La leader di FdI sarà proprio al fianco di Damilano giovedì 14 in occasione di una conferenza stampa che si terrà in Corso Regina Margherita 116, dove c’è lo stabile in cui nei giorni scorsi pe evitare l’arresto di un pusher sono stati aggrediti degli agenti.

Dunque i due sono più vicini che mai e Meloni tenterà il tutto e per tutto per aiutare Damilano a superare il rivale Lo Russo al ballottaggio.

Stessa strategia di Matteo Salvini, anche lui atteso in città venerdì 15.