Il sentiero rampante. Una nuova proposta per scoprire la collina di Superga insieme all’economia circolare

Per scoprire ed immergersi nei tesori naturali della collina torinese, non lontani dal centro, sabato 25 maggio alle ore 16.30 verrà inaugurato il “Sentiero Rampante”. Si parte da Corso Casale n. 438/16 , in quella straordinaria realtà chiamata Borgo Rubens , immersa nel parco naturale di Superga. Un’iniziativa rivolta a tutti in particolare alle famiglie.

Si tratta di un percorso ludico-educativo e interattivo di tre chilometri, definito un anello che pensa in circolare. Un percorso che offrirà un’agevole opportunità, per torinesi e turisti, di vivere la natura e le bellezze verdi della nostra collina, a pochi passi dal centro, dominati da quella basilica che rappresenta un simbolo memorabile della nostra città.

L’Associazione Rubens, con la collaborazione con la start up Mercato Circolare, ha reso il percorso interattivo con la possibilità di conoscere i principi dell’economia circolare attraverso domande, aneddoti, brani musicali, testi di saggi , romanzi, curiosità e giochi, cui si potrà partecipare a livello individuale o in gruppo. Il sentiero si potrà percorrere anche in bici, a cavallo o semplicemente passeggiando.

La partecipazione all’inaugurazione è gratuita ma occorre a prenotarsi attraverso il link https://www.associazionerubens.it/sentiero-rampante/

Info 347.3023252 o sentiero.rubens@gmail.com