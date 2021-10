Termina ufficialmente l’amministrazione Appendino. Ultimo consiglio comunale

Un ultimo consiglio comunale per approvare una variazione di bilancio per quello che è anche l’ultimo lascito della giunta Appendino, l’Eurovision Song Contest. Per l’ultima volta la Sala Rossa si è riunita per approvare una variazione di bilancio che consenta il finanziamento della kermesse musicale che nel 2022 si svolgerà sotto la Mole. Poi alle 15.28 si sono sciolte le righe, con un momento di saluto da parte della sindaca uscente.

“Voglio ringraziare gli uffici del consiglio, della Giunta e chi ha portato in aula quest’ultimo atto che è stato molto complesso”, ha detto Chiara Appendino. “Io spero, e so che sarà così, che chiunque sarà il sindaco della Città sentirà suo l’evento perché il lavoro da fare inizia oggi. È un evento che ha ricadute molto significative. Credo che chiudere questo consiglio comunale, che è l’ultimo di questa amministrazione, anche con un voto che vede la convergenza di tutti sia un bel segnale nei confronti della Città”.