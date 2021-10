L’ultimo affondo di Salvini: di nuovo a Torino per il ballottaggio

Matteo Salvini ci riprova e per la terza volta in poco più di un mese sarà a Torino per sostenere Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra. Nell’ultima giornata di campagna elettorale prima del ballottaggio di domenica e lunedì il leader della Lega torna sotto la Mole.

L’appuntamento questa volta è in via Breglio, alla Bocciofila La Fissa alle ore 16 dove con lo slogan “Torino torna grande” accoglierà gli elettori della Lega.

Un ultimo tentativo di portare a sé un po’ di voti dopo un primo turno che ha deluso le aspettative di un centrodestra che i sondaggi davano in avanti e che invece si è trovato a rincorrere Lo Russo che li ha staccati di cinque punti. D’altronde anche la campagna di Damilano in queste ultime due settimane non è stata delle più facile: l’imprenditore, che ha una sua lista civica, si è trovato a doversi svicolare dagli alleati di destra tra saluti ai “camerati” e legami con le violenze del corteo no green pass di Roma.

Dal canto suo l’exploit di Salvini a Torino finora non è stato dei più soddisfacenti. Non solo non è riuscito a riempire le piazze dei primi comizi elettorali, ma la stessa Lega è stata superata nei numeri delle votazioni dalla “Torino Bellissima” dello stesso Damilano, risultata la più votata della coalizione.

Insomma, Salvini, accompagnato da Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera e segretario piemontese, ci riprova. E incrocia le dita per una ricorsa che sembra sempre più lunga.