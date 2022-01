Come scegliere l’anello di fidanzamento giusto

Dire di sì in modo originale è il sogno della maggior parte delle donne. C’è chi si aspetta la fatidica domanda in un momento romantico e inaspettato, chi desidera una dichiarazione con la canzone del cuore e chi ama grandi apparizioni in pubblico tra parenti e amici. Sicuramente l’effetto sorpresa è quello che non può mancare in questo caso! Bisogna organizzarsi bene per fare una proposta che lasci il segno e oltre a questo è bene pensare per tempo a quale anello di fidanzamento scegliere.

Un tempo la proposta di matrimonio avveniva ad un anno esatto dalla data delle nozze e l’anello era indispensabile per indicare lo status da ragazza a fidanzata. Ancora oggi questo valore è molto sentito e l’anello di fidanzamento è visto sempre più come un simbolo per dichiarare i propri sentimenti alla persona con cui si desidera condividere il resto della vita.

Esistono diverse tipologie di anelli per suggellare il proprio amore. C’è chi ama i gusti semplici, chi preferisce un design più ricercato, chi ama qualcosa di personalizzato e chi desidera essere totalmente originale. Soddisfare i gusti della propria amata è un’ardua impresa già da subito, ma basterà pensare a qualche piccolo dettaglio per capire qual è l’anello giusto da scegliere.

Quale modello preferire per la proposta di matrimonio?

Una volta definita un’idea di budget, potrete pensare al metallo prezioso per l’anello di fidanzamento. Oro giallo, oro bianco, oro rosa o platino? Un metallo pregiato indica quanto ci tenete alla vostra persona del cuore e per capire quale scegliere si può studiare cosa indossa normalmente la partner o chiedere consiglio ad un’amica fidata.

Tra tutte le pietre, il diamante è la scelta classica e più apprezzata per dare valore alla vostra proposta. Per la scelta del diamante ci sono 4 elementi molto importanti da tenere in considerazione: i carati, il colore, la purezza e il taglio. In gioielleria è possibile chiedere tutti i consigli per fare una bella figura e stupire la futura fidanzata.

Per quanto riguarda i modelli, esistono tre tipologie di “engagement rings” per dichiarare il proprio amore.

Segno indiscusso di amore eterno, il solitario è l’anello da fidanzamento per eccellenza. Spicca sull’anulare con un brillante singolo di diverse dimensioni per ribadire la purezza dell’amore e della futura vita a due. Per chi ama andare sul sicuro, scegliere un solitario è sicuramente la scelta giusta.

Un altro modello molto amato è la veretta, simbolo di purezza ed eternità, si presenta con una fedina ricca di piccoli diamanti. C’è chi invece preferisce scegliere un trilogy, ovvero un anello composto da tre diamanti vicini che rappresentano l’amore che resiste e continua nel tempo: un diamante per il passato, uno per il presente e uno per il futuro.

Sorprendila con un anello di fidanzamento originale

I solitari Filodellavita regalano una promessa d’amore ancora più speciale con la possibilità di abbinare un diamante al pregiato intreccio.

Per scegliere l’anello giusto bisogna tenere in considerazione i gusti personali dell’amata, ma è possibile farsi aiutare e chiedere un consiglio prezioso in gioielleria.

