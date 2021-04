Grimaldi: “Dietro a Damilano uomini neri”

In attesa dell’ufficializzazione delle liste elettorali e mentre M5S e Pd devono ancora decidere su candidati ed eventuali alleanze sul fronte della destra si guarda a Damilano e a chi si candiderà nelle liste a suo sostegno.

Già perché se finora l’imprenditore ha fatto di tutto per pare un’immagine di sè quanto meno parturiva possibile tra le liste d’appoggio ci sarebbero proprio movimenti di destra.

Come osserva il capogruppo di Luv in Regione Piemonte Marco Grimaldi pronto a candidarsi al fianco di Damilano vi sarebbe anche Enrico Sforzese, esponente di Fratelli d’Italia e ex militante di Fuan e Aliud che ieri ha rivendicato i manifesti antiabortisti all’ospedale Valdese.

“Apprendo da un autorevole settimanale nazionale che vorrebbe essere un candidato alle prossime elezioni comunali di Torino per la lista di Fratelli d’Italia. Se il quadro politico non è cambiato, a sostegno di Paolo Damilano” afferma Grimaldi osservando come l’azione al Valdese sia dimostrazione di una “‘cultura’ patriarcale, oscurantista, illiberale, nazionalista, guerrafondaia e nera fino al midollo – peraltro fieramente rivendicata”.

“Damilano” – prosegue Grimaldi – “tiene molto alla sua immagine di moderato e dice da tempo, temendo preventivamente gli attacchi: ‘con me nessun uomo nero’. Non ne sarei così sicuro, ma questa è solo la prima puntata. Se davvero vuole evitare che ciò succeda e che noi glielo facciamo notare ogni volta, dovrebbe impegnarsi a far sì che le liste che lo sostengono non candidino simili personaggi. Noi vigileremo, ne stia certo”.