No Tav, Zerocalcare per Giovanna

Il noto fumettista Zerocalcare ha realizzato un disegno in solidarietà con Giovanna, la 35enne rimasta ferita durante gli scontri tra No Tav e polizia al presidio di San Didero la settimana scorsa e che si trova tutt’ora in ospedale in attesa di un intervento al volto.

“Daje forte Giova!” si legge nell’immagine in cui la donna è raffigurata assieme ad altri militanti contro l’Alta Velocità Torino Lione. Sullo sfondo invece alcune scene raffigurano la polizia che spara lacrimogeni: “Ci sparate decine di candelotti lacrimogeni, Mirate in faccia, cercate il morto e poi vi inventate le scuse” si legge, con riferimento a quanto accaduto proprio durante la manifestazione in cui è stata ferita Giovanna.

“Ma noi ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre” conclude Zerocalcare che non ha mai nascosto la sua posizione a favore dei No Tav e che già in passato aveva realizzato disegni per altri militanti, come contro l’arresto di Dana Lauriola.