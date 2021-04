Che cos’è l’RNG e perché è un fattore importante per giocare online

Il mondo del gambling online è noto ai più come la possibilità di fornire divertimento e guadagno ai giocatori che intendono divertirsi con scommesse, gioco d’azzardo e altri titoli. Tra questi, senz’altro, vi sono le roulette online soldi veri che attraggono quotidianamente migliaia di utenti sui casinò online.

Ci si domanda però cosa sia a permettere alle slot machine, alle roulette o a qualsiasi altro titolo da gioco la creazione di numeri sicuri, casuali e affidabili. Non molti, infatti, conoscono l’RNG e non tutti, altrettanto, sanno quale sia il suo ruolo all’interno di un casinò. I sistemi RNG sono ormai diffusissimi e la presenza è un’ulteriore conferma di qualità e garanzia nei confronti dei casinò che li utilizzano. Vediamo cosa sono e perché, in un certo senso, è bene che non se ne parli.

Infatti, specie nei forum dedicati, l’RNG non viene quasi mai menzionato e questo, ovviamente, significa che la tecnologia funziona e non desta la preoccupazione di alcun utente. Per RNG si intende, dall’acronimo inglese Random Number Generator, il generatore di numeri casuali che è alle spalle della maggior parte dei casinò online. Grazie a questo sistema si reggono le esperienze di gioco, di simulazione, di messagistica, di crittografia e di transazioni digitali.

In un tale ambito, la generazione di numeri completamente casuali e che, quindi, non seguano un percorso fisso è fondamentale. Rendere impossibili calcoli, probabilità o tentativi di vincita seguendo rigidi schemi è alla base della funzione dell’RNG. L’utilizzo dei numeri casuali rende sicure, come detto, le transazioni, le applicaizoni che installiamo sul telefono cellulare e, soprattutto, le azioni che avvengono in un casinò online.

Ovviamente, ogni RNG è programmato da un uomo che però dona al software la possibilità di muoversi liberamente all’interno di alcuni parametri da egli stabiliti. Ciò significa che sarà impossibile per il software uscire da quei parametri e, parimenti, per l’uomo prevederne oltre un certo limite l’esito. Questi software seguono delle di base che rendono possibile poi la generazione di numeri “casuali”. Certamente, la rigida sottoposizione a delle regole imposte dall’uomo rende questi numeri “pseudo-casuali”, non potendo sforare alcuni rigidi paletti. Si ha quindi l’illusione di generare numeri casuali che, però, per i nostri scopi è più che sufficiente. Ad esempio, non sarà possibile per il software generare dei numeri “irreali”.

La complessità del software e della sua programmazione permette a coloro che la utilizzano di ottenere dei risultati sempre “casuali” e impossibili da prevedere. Questo, nel caso del mondo del gambling, rende impossibile truffare il casinò online e, al contempo, garantisce assoluta sicurezza al giocatore che sa che non potrà essere a sua volta truffato. Si tratta di una situazione vincente per entrambe le parti e, come detto in apertura, questo costituisce un ottimo motivo per continuare a utilizzare questo genere di software all’interno del mondo informatico.

In più, i software che generano numeri casuali non si limitano a produrre una sola sequenza di numeri ma, ad ogni tocco, gesto, click o movimento, ripropongono una nuova sequenza casuale di numeri. In parole povere, ogni volta che un giocatore compie un’operazione porta il software a generare nuovamente una combinazione casuale. Così facendo, il gioco d’azzardo è sempre più impossibile da prevedere e sempre più divertente. Inoltre, maggiore sarà il numero di tocchi effettuato dal giocatore, maggiori saranno le sequenze create dal software.

Certo, ottenere la completa casualità è ancor oggi piuttosto difficile e, probabilmente, impossibile. Di certo, l’attuale gestione della causalità è più che soddisfacente. Ci sono poi altri software che, assieme agli RNG, permettono di ottenere dei risultati ancor meno prevedibili e sono gli TRNG o i Purely Random Number Generators.

Grazie a questi sistemi è sempre più vicina la completa casualità che, in futuro, permetterà l’utilizzo più sicuro di carte di credito, di acquisti online e di giochi impossibili da hackerare.