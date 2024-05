Scommesse e criptovalute, le novità del mercato digitale

Scommesse online e criptovalute sono due dei fenomeni che più segnano l’avanzare del digitale e di internet nelle prime decadi del nuovo millennio. Entrambe hanno rivoluzionato le nostre abitudini e convenzioni.

Infatti, complici anche le restrizioni della pandemia da Covid 19, si è detto addio alle vecchie schedine giocate in una sala giochi per aprire account su i tanti siti di betting che si sono diffusi negli ultimi anni, conoscendo un trend inarrestabile di successo.

Non da meno sono le criptovalute, una delle invenzioni più particolare di questi decenni. Il ricorso sempre più frequente a carte di credito e pagamenti digitali aveva già contribuito a modificare il nostro rapporto con il denaro, e con le criptovalute si è andati oltre, immaginando una moneta del tutto digitale, basata sulla tecnologia blockchain, che funzionasse da mezzo di scambio mediante una rete informatica.

Abbastanza facile capire dunque come il passo successivo sia stato quello di mettere insieme queste due novità tecnologiche, sfruttando il potenziale che le criptovalute hanno per le scommesse online. Un esempio molto chiaro ci viene fornito da https://cryptobettingitaly.com/ dove Bitcoin ed Ethereum, per citare solo le criprtovalute più famose, sono usate come strumenti per puntare su eventi sportivi e giochi d’azzardo online.

Chi lo ha già provato riporta che sono numerosi i vantaggi di questa commistione tra betting e crypto. Intanto, il fatto di affidare tutte le proprie transizioni solo alla blockchain, che per la sua natura pubblica e immutabile garantisce la massima trasparenza e sicurezza: le operazioni sono tracciabili e verificabili e non c’è rischio di frode o manipolazioni. Senza contare che si tratta anche una tutela della privacy del giocatore, non richiedendo condivisioni di dati personali o informazioni sensibili come i recapiti bancari. Insomma, si può giocare in modo anonimo e del tutto tranquillo.

Non solo. Tra i benefici di giocare online utilizzando le criptovalute vi è anche il fatto che rispetto a carte di credito o addebiti su conto corrente le transizioni sono molto più veloci e hanno costi di commissione molto più bassi. Aspetti questi da non sottovalutare in quanto incidono non poco sull’esperienza di gioco e anche sulle possibilità di risparmiare qualcosa.

Ovviamente c’è ancora chi è scettico su questa interazione e chi ha dubbi sull’utilizzo delle criptovalute. Il consiglio che possiamo darvi è di informarvi prima di iniziare a giocare. Bisogna infatti conoscere, almeno per grandi linee, il mondo delle criptovalute, aprire il proprio portafoglio digitale e riflettere per bene quali sono le criptovalute su cui conviene investire, tenendo conto che si tratta di monete caratterizzate da un’alta volatilità e il cui valore spesso può cambiare di molto in poco tempo. Così come si tratta di un metodo di scambio economico che in ogni Paese è sottoposto a norme e principi a volte anche differenti quindi è necessario sapere quelle che sono in vigore nel paese in cui si vive.

Di sicuro le cryptovalute stanno cambiando il mondo delle scommesse sportive e anche del gioco online, visto che è possibile utilizzare anche per i classici giochi da casinò, dalle slot machine alla roulette per esempio. Di certo al momento non esiste un sito in cui si opera solo con le criptovalute, ma si preferisce una forma ibrida offrendo al giocatore la possibilità di scegliere tra metodi di pagamento tradizionali e crypto. E anche questo rappresenta un vantaggio significativo.

Non si può dunque non guardare con interesse alle novità che questo modello, che unisce innovazione e tradizione, offre agli appassionati di giochi e scommesse. Una possibilità in più che se gestita con le dovute attenzioni può diventare una nuova piacevole esperienza.