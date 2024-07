Kappa Futurfestival: con 50 giovani nel beauty bar della vip lounge nascono le tendenze make-up & hair della Gen Z

Una manifestazione di caratura internazionale come il Kappa FuturFestival appena concluso può portare entusiasmo, nuove idee ma anche tanto lavoro per i giovani: questo è il messaggio lanciato da una partnership tutta torinese, quella fra Mba Making Beauty Academy (sedi a Torino, Milano e Padova) e Casa Arpège, che hanno realizzato un vero e proprio Beauty Bar nel corso della kermesse mondiale della musica techno, curando rispettivamente make up ed hair styling.

Per il make-up voglia di luce, di divertimento leggero e trendy: migliaia di brillantini, gemme colorate e pailettes – accompagnati da eyeliner fluo e glitter – hanno definito il look degli ospiti della Vip lounge permettendo a ciascuno di personalizzare la propria immagine “da festival”. Ad applicarli, il team dei più di 50 giovani make up artist MBA Making Beauty Academy di Torino e Milano coordinati coordinati dai makeup artist pro Erika Romaniello, Claudia Pelle e Marco Piras.Gradita interprete di makeup inclusivo ad alta creatività, la talentuosa drag queen Elektra Bionic, vincitrice della prima edizione di Drag race Italia.

«Questa manifestazione ci ha resi partecipi di un evento straordinario che abbiamo voluto trasformare in un’ulteriore opportunità di crescita professionale per i nostri ragazzi –dichiaraDaniela Severo, direttrice della sede torinese Mba Making Beauty Academy-.I festival della musica elettronica come il Kappa FuturFestival non devono essere visti come mero evento di tendenza, ma anche come una concreta occasione di crescita professionale per decine di giovani make up artist e acconciatori: grazie alla fondamentale e sinergica partnership conCasa Arpègepossiamo estendere questo approccio anche alle future edizioni di questa kermesse di successo».

Per i capelli un trionfo di trecce e di accessori coloratissimi – dai bottoncini ai frammenti di cristallo, passando per extension a contrasto e fiori di ogni genere – realizzati dal direttore artistico Marco Todaro e dal suo team di Casa Arpège.

“Il Kappa FuturFestival ci regala entusiasmo e nuovi stimoli nel corso di ogni edizione – spiegaMarco Todaro, hair influencere fondatore diCasa Arpège– ogni anno la più grande soddisfazione è entrare in contatto con il pubblico internazionale, aperto alle tendenze e con il forte desiderio di fare community: siamo certi di avere assicurato un ottimo servizio a tutti gli amici che sono venuti a trovarci implementando anche il make-up, grazie alla collaborazione diMBA Making Beauty Academy”.

L’undicesima edizione della manifestazione ha riscosso un enorme successo, coinvolgendo star internazionali come Skrillex, Tiësto, Tale of Us, Purple Disco Machine e qualcosa come 115mila partecipanti provenienti da 157 nazioni diverse, oltre alla presenza di oltre 100 artisti che hanno proposto 36 ore di musica elettronica diffusa da 5 palchi allestiti nell’area di Parco Dora: appuntamento per la undicesima edizione dal 4 al 6 luglio 2025.