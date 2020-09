Toro, Cairo blinda Belotti: “Non lo vendo”

Ci pensa il patron del Torino Urbano Cairo a spazzare via le voci che parlano di una possibile vendita di Andrea Belotti. Senza mezzi termini il presidente afferma: “Non vendo Belotti, non vedo perché dovrei. Ho rifiutato offerte importanti per lui e non me ne sono pentito, anzi ho fatto bene”.

Cairo ha poi espresso la sua soddisfazione sulla vittoria contro l’Udinese, la prima a firma Longo: “Abbiamo fatto bene, ho visto una squadra solida e compatta: meritavamo i tre punti già contro il Parma. Poi è chiaro: quando sei obbligato a vincere, quando è importante vincere soffri un po’ di più”.