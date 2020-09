Appendino: “Torino darà il meglio di sé contro crisi economica e sociale”

C’è ottimismo nella parole della sindaca Chiara Appendino che alla consegna delle nomine dei sette “Ambasciatori delle eccellenze” torinesi ha parlato della Fase 3 e di una ripartenza che si rende sempre più necessaria anche se difficile. “Oggi è il primo giorno che torniamo nella Sala Rossa del Consiglio Comunale, essere qui è un segnale di speranza per la città. Il messaggio è che ogni volta, davanti a tante difficoltà, Torino ha saputo rialzarsi”. “Passata l’emergenza sanitaria, – ha proseguito la sindaca – la crisi economica e sociale è appena iniziata e non sarà facile. Ma Torino è pronta a ripartire e a dare il meglio di se'”.

Ambasciatori delle eccellenze di Torino e del suo territorio sono Maria Lodovica Gullino “per la costante attività di ricerca e divulgazione in ambito agro-ambientale e per la capacita’ di costruire reti internazionali in ambito scientifico”, Patrizia Re Rebaudengo “per la realizzazione di una rigorosa attività di promozione dell’arte contemporanea che, partendo da Torino, ha raggiunto l’intera comunità internazionale”, Paolo Pininfarina “per aver saputo esportare in tutto il mondo la creatività e la cultura di progetto che sono oggi internazionalmente riconosciute come parte del DNA del territorio” , Lorenzo Sonego “per aver riportato al centro dell’attenzione mondiale il territorio come giovane rappresentante di uno sporto che lo caratterizzerà per gli anni a venire”, Sergio Momo “per la visione imprenditoriale che, capace di andare oltre gli schemi, porta il made in Italy nel mondo”, Ernesto Olivero “per l’impegno profuso nel promuovere la solidarietà e la cura verso il più poveri in Italia e nel mondo” e don Luigi Ciotti “per il costante impegno nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata e per la capacita’ di promuovere la cultura della legalita’ a livello nazionale e internazionale”.

“Per noi la nomina di questi Ambasciatori significa moltissimo, perchè il patrimonio di Torino è soprattutto umano” ha commentato la sindaca.