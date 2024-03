Alonso ha trasformato il “Neverkusen” in “Winnerkusen”

Nell’attuale classifica della Bundesliga la situazione è di facile lettura. Il Bayer Leverkusen è nettamente al comando (70 pt.) con 10 punti di vantaggio sul Bayern. Il confronto tra la prima e la seconda, oltre ai 10 punti, attesta la marcia impetuosa del Leverkusen con 15 punti e 5 vittorie raccolti nelle ultime 5 partite contro i 10 punti, 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio del Bayern Monaco.

Il Leverkusen della stagione 2023-24 non ha mai perso. Nel suo score ci sono solo vittorie e appena 4 pareggi. Anche il Bayern Monaco si è dovuto inchinare alla capolista, dopo il pareggio dell’andata (2-2) i bavaresi sono stati nettamente battuti al ritorno per 3-0. È opinione condivisa che attualmente il Leverkusen è la squadra che pratica il miglior calcio in Germania, inoltre la formazione di Xabi Alonso non rinuncia mai a giocare all’attacco. I meriti dell’allenatore basco sono ampiamente riconosciuti anche dagli avversari. Xabi Alonso ha preso a mano, in autunno, una buona squadra ma l’ha trasformata in una macchina da guerra, un rullo compressore che non si ferma davanti a nulla, degna di essere paragonata al Miglior Bayern Monaco.

L’inglorioso termine “Neverkusen” fa riferimento all’annata 2001-2002 quando da un possibile triplete la squadra tedesca si ritrovò con un pugno di mosche in mano, il tutto nel giro di sole tre settimane. All’epoca l’allenatore era Klaus Toppmoller e la rosa annoverava talenti del calibro del venticinquenne Michael Ballack, Ze Roberto e il bulgaro Dimitar Berbatov. L’epilogo inglorioso prese le mosse dalla perdita della testa della classifica della Bundesliga ad appannaggio del Borussia Dortmund. Successivamente vi fu la sconfitta nella finale della Coppa di Germania ad opera dello Schalke 04 ed infine il dramma di Glasgow: la sconfitta in finale di Champions contro il Real Madrid. In quell’occasione Zinedine Zidane realizzò il gol probabilmente più bello di tutta la competizione: una girata al volo che esaltò i tifosi del Real Madrid ma annichilì al contempo quelli della squadra tedesca.