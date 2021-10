Sport. Il calendario di tutte le partite più importanti delle italiane in Champions

La competizione europea più seguita al mondo sta offrendo tantissimo spettacolo e molte sorprese. Le quote Champions League sono in costante oscillazione: alcune fermentano e altre si sciolgono come neve al sole. I mesi di novembre e dicembre saranno determinanti per la lotta nei gironi, l’obiettivo è raggiungere gli Ottavi di Finale.

Juventus, Atalanta, Inter e Milan hanno ancora tutte le possibilità di giocarsi a pieno titolo la qualificazione, con i Bianconeri a un passo dal successo e i Diavoli impantanati a zero punti, nonostante ciò, tutto è ancora possibile e soprattutto imprevedibile. Ecco il calendario delle partite più importanti delle italiane nel percorso verso gli Ottavi di Champions.

Il calendario Champions del Milan

Novembre si apre con il ritorno di Milan – Porto e l’esercito di Ibra dovrà scendere in campo senza dubbi, mettere in scena tutte le certezze che in queste prime giornate di campionato sono diventate una solida realtà. Il 24 novembre 2021 i Diavoli affronteranno un indiavolato Simeone a Madrid, partita difficile dall’esito impronosticabile ma tranquilli: ci pensa Ibra. Per il 7 dicembre è fissata la battaglia decisiva a San Siro contro il Liverpool e in questo caso serve una vera impresa.

Il calendario Champions dell’Inter

La prima sfida è contro la capolista del Girone: il Tiraspol. Questa gara sarà determinante per capire se i nerazzurri sono in grado di proseguire il cammino Champions. Il 24 novembre si va in scena a San Siro contro lo Shakhtar di De Zerbi, un’altra prova decisiva nel girone del Biscione, anche perché la terza partita sarà quella più difficile e arrivati al 7 Dicembre, i ragazzi di Inzaghi avranno dovuto mettere più punti possibili in cassaforte onde evitare il peggio. Chi è il mostro finale del videogames Champions Nerazzurra? Il Real Madrid bisognoso di punti.

Il calendario Champions della Juventus

Il ritorno con lo Zenit a Torino non dovrebbe riservare particolari problemi e dovrebbe rivelarsi una gara agevole. La seconda sfida di novembre è quella che potrebbe creare non pochi problemi, i campioni in carica del Chelsea attendono la Vecchia Signora a Londra, sicuramente verrà a mancare il self control inglese e la gara si preannuncia emozionante e carica di gol. L’ultima partita del girone non dovrebbe presentare preoccupazioni particolari, il Malmo sembra non essere interessato alla competizione ma soprattutto possiede un organico nettamente inferiore a quello degli avversari.

Il calendario Champions dell’Atalanta

La partita contro il Manchester United potrebbe rappresentare la chiave di vendetta per i nerazzurri, dopo la remuntada subita nella gara di andata, sicuramente questa è la gara più difficile del girone di ritorno della Dea ma anche le altre due sfide presenteranno diverse insidie. Il 23 novembre sarà la volta dello Young Boys in Svizzera, i nerazzurri dovranno tener duro e addentare i tre punti per cercare al più presto di mettere la qualificazione in cassaforte. L’8 dicembre è prevista la sfida finale contro il Villarreal vincitore della Supercoppa Europea, partita non semplice che decreterà le sorti dei bergamaschi.