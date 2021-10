Mercato immobiliare residenziale: i primi segnali di ripresa dopo il Covid

Fattori come l’allentarsi della morsa della pandemia e i mutui al ribasso stanno progressivamente stimolando la ripresa del mercato degli immobili a uso residenziale.

Anche per il mercato immobiliare, così come per la maggior parte dei settori economico-produttivi nazionali, si intravede finalmente una prospettiva di ripartenza. Con i tassi dei mutui che continuano ad attestarsi sui minimi storici, anche le fasce più giovani della popolazione possono beneficiare del basso costo del denaro e progettare l’acquisto di una nuova casa. Insieme ai prezzi dei mutui sono peraltro in calo anche i prezzi degli immobili residenziali. Il fenomeno si osserva in alcune tra le maggiori città italiane come Torino, Genova e Palermo, che stanno generalmente seguendo un trend al ribasso.

Chi si appresta a compiere il grande passo di acquistare una casa si trova però spesso nella condizione di dover risolvere un contratto di locazione.

È bene ricordare che la domanda di disdetta ufficiale deve essere spedita tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettando quelli che sono i fisiologici tempi di preavviso previsti dalla normativa vigente.

Gli acquirenti che si accingono a comprare casa in questo particolare momento storico devono tenere in conto che negli ultimi tempi si è assistito a un progressivo aumento delle tempistiche di vendita. Rispetto al 2020, i tempi medi di vendita si sono infatti allungati a 118 giorni nelle città e a 157 giorni nell’hinterland dei maggiori centri urbani.

La tipologia di immobile residenziale più richiesta dagli Italiani è il trilocale, che si colloca in cima alla classifica delle richieste. Come spesso accade, si osserva invece che la città di Milano è in controtendenza rispetto al resto del Paese. Nel capoluogo lombardo è infatti il bilocale il genere di appartamento più ambito e popolare. La domanda è alta anche per le case indipendenti e per le proprietà con giardini e spazi esterni.

I compratori puntano solitamente all’acquisto di case e immobili in buone condizioni. Tuttavia, grazie agli incentivi governativi come il Superbonus 110% o il Bonus facciate, sempre più acquirenti contemplano la possibilità di comprare unità abitative da ristrutturare.