E’ di Silvio Viale la prima interpellanza: Covid e trasporti Gtt

E’ stato il consigliere di maggioranza Silvio Viale, della Lista Civica Lo Russo Sincado, a presentare la prima interpellanza del nuovo Consiglio Comunale che si è costituito ieri con la cerimonia di insediamento, ma di cui non è ancora stata fatta nessuna seduta.

La prima interpellanza ha come titolo “Covid e Trasporti Gtt nelle fasce orarie più a rischio di affollamento”.

Nell’interpellanza urgente si chiede “quali iniziative si intendano intraprendere per aumentare il numero di mezzi nelle fasce orarie di maggiore affluenza degli studenti nel tentativo di ridurre l’affollamento”. L’atto è stato inviato per il momento al Gabinetto del sindaco in attesa di essere formalmente depositato e protocollato per la discussione in una delle sedute del Consiglio, che dovrebbe cominciare a riunirsi a partire da lunedì 8 novembre.