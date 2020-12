Snai o Campobet: qual è il miglior Bookmaker per scommettere sul calcio?

Tutti i bookmaker ti sembrano uguali e non sai dove scommettere sul calcio? In questo articolo troverai il confronto fra Snai e Campobet!

Sei alla ricerca di un bookmaker su cui piazzare scommesse sul calcio? Benissimo, in questo articolo abbiamo messo a confronto due tra le piattaforme più popolari nel mondo delle scommesse calcistiche: Snai e Campobet.

Licenze

Entrambe le piattaforme sono provviste di licenze seppur profondamente differenti.

Il portale di scommesse Snai è una S.p.A. con sede a Milano, presenta una Licenza AAMS, perciò legale sul suolo italiano, ed una Concessione n. 15215.

Il portale di scommesse Campobet invece è gestito dall’Araxio Development N.V. una società che ha la sede nel Curacao. Questa sito di scommesse non possiede una licenza di tipo AAMS ma ne ha una concessa dal governo del Curacao. Il sito è comunque riconosciuto a livello internazionale, ed il suo numero corrisponde a 8048/JAZ.

Palinsesti delle piattaforme

Snai

La piattaforma Snai possiede un palinsesto invidiabile, se sei un amante del calcio avrai la possibilità di scommettere su centinaia di eventi differenti in qualsiasi paese del mondo. Per chi ama le scommesse calcistiche, avrà modo di piazzare scommesse su moltissimi eventi: dalla Uefa Champions all’Europa League fino ai match delle nazionali. Il bookmaker inoltre propone tutti i campionati maggiori, dalla Bundesliga alla Ligue 1, per non dimenticare i tanto blasonati campionati inglesi e quelli spagnoli e ovviamente la tanto amata Serie A. Per chi invece apprezza le scommesse di nicchia, Snai permetterà di usufruire della sezione inerente ai campionati minori, come quello olandese o cinese.

Le quote sono molto interessanti, anche perché SNAI è davvero un colosso nel mercato italiano. Le tue scommesse potrebbero farti facilmente fruttare un bel gruzzoletto. Non trascurare inoltre la varietà di modalità di gioco, che presenta numerose opzioni di scommessa, come ad esempio i classici over o under, i multigol e finendo addirittura in giocate più particolari come i risultati esatti, i parziali e finali e le sanzioni nei confronti di qualsiasi calciatore presente nel campo di gioco.

Campobet

La piattaforma Campobet è ben blasonata nel mercato delle scommesse internazionali, oltre a presentare moltissimi sport, il calcio rappresenta la punta di diamante del portale, permettendoti di scommettere in qualsiasi angolo del mondo dove è presente un campo di gioco. Come al solito spiccano gli eventi delle competizioni Uefa organizzati dalla Fifa, hai l’opportunità di scommettere su Champions ed Europa League, su Mondiali ed Europei.

Per chi invece vuole scommettere sui club, le scommesse sui maggiori campionati europei sono a centinaia: non perdere l’occasione di puntare il tuo denaro sulle coppe inglesi e sui loro campionati, sul meglio della serie a, serie b ed i nostrani campionati minori, sul meglio della bundesliga e sui nostri cugini spagnoli e francesi.

Essendo una piattaforma internazionale, le quote sono ben più alte, da capogiro, non indugiare e fiondati in questo variegato mondo di bonus! Perché non provi a puntare sul primo marcatore della prossima partita della tua squadra del cuore? Perché non provi ad indovinare se una squadra segnerà meno o più di 3 gol durante una partita? Le possibilità sono pressoché infinite.

Bonus sul calcio

I bonus presenti in entrambe le piattaforme non sono da perdere, grazie ad essi infatti avrai modo di goderti maggiormente il tuo tempo sui portali, ma andiamo a vederli nello specifico:

Sul portale Snai riceverai un corposo bonus di benvenuto sulle scommesse, infatti avrai modo di accedere a 5 euro free senza deposito dopo la registrazione ed un ulteriore bonus GOLD fino addirittura a 300 euro. Inoltre, aprendo il tuo primo deposito di conto di gioco, ti accrediteranno fino al 50% di 30 euro.

Sul portale Campobet avrai modo di ricevere un ricco bonus di benvenuto, equivalente al 100% del tuo primo versamento sul conto fino a 150 euro. Ricorda però che per ricevere il bonus dovrai depositare almeno 20 euro dopo esserti registrato.

Metodi di pagamento

Snai e Campobet ti offriranno una varietà di metodi di pagamento invidiabile. Potrai gestire i tuoi versamenti e prelievi con qualsiasi circuito MasterCard o VISA con le tue più comode carte di credito e con carte Maestro. Sono presenti su entrambi i siti anche altre modalità di pagamento, come:

Neteller;

Skrill;

Paypal;

Paysafecard;

Postepay;

Inoltre su Campobet vengono accettate anche criptovalute come il Bitcoin.

Assistenza Clienti

Ti potrà capitare di confrontarti con qualcosa che ti terrà crucciato sul monitor del computer, sottraendo tempo al tuo divertimento ed alle tue giocate, perciò non temere e contatta immediatamente l’assistenza clienti di entrambe le piattaforme: sono estremamente professionali e ti forniranno aiuto in qualsiasi momento delle tue giornate, 24/7, ad eccezione di Campobet che non lavora nel weekend.

Pro e Contro dei due portali

Snai

Snai tutto sommato si presenta come una piattaforma ottima, dalle grandi potenzialità:

Pro:

Presenza di un’app mobile

Una sezione di news inerenti allo sport

Ampia possibilità di giocate, con scommesse variegate

Un sito web intuitivo, anche per chi non mastica al meglio la tecnologia

Contro:

Bonus sul primo versamento un tantino inferiore alla concorrenza

Campobet

Campobet con le unghie e con i denti tiene passo alla concorrenza:

Pro:

Un corposo bonus di benvenuto

Una sezione inerente alle promozioni sempre ben aggiornata

Palinsesto variegato

Numerosi metodi di pagamento, incluse le criptovalute

Contro:

Servizio Clienti offline durante il weekend

Conclusioni

In conclusione, ti consigliamo caldamente di usufruire di entrambe le piattaforme, poiché ti offriranno ore ed ore di divertimento, con assoluta sicurezza per i tuoi dati.

Gioca responsabilmente!