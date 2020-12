I 5 romanzi criminali da regalare questo Natale

Le vacanze di Natale 2020 saranno inevitabilmente diverse dal solito. Addio settimana bianca in montagna e feste con i parenti e benvenuto relax tra le quattro mura di casa insieme ai congiunti. Al netto delle feste vere e proprie (Natale, Santo Stefano e Capodanno) in cui potremo andare a trovare i nostri cari rispettando le regole dettate dalla pandemia, per tutto il restante periodo di vacanza sarà bene trovare un passatempo per trascorrere le lunghe giornate invernali.

Un buon libro, ad esempio, può essere un ottimo viatico per immergersi in un mondo di fantasia e staccare del tutto la spina in vista del nuovo anno. Un libro giallo, in questo, è il miglior compagno. Il thrilling e la suspense che ti spingono a divorare il romanzo pagina dopo pagina, in cerca del colpevole, sono caratteristiche imprescindibili per coinvolgere al massimo e stimolare il tuo cervello alla ricerca del più flebile indizio.

Ecco la nostra selezione dei 5 migliori romanzi criminali del 2020 da leggere a Natale. Si possono acquistare sfruttando un codice sconto Libraccio che permette di risparmiare fino al 70% sull’acquisto.

Una chiamata al 113 per segnalare le urla da una villa e l’arrivo di un ferito in ospedale di cui non si conosce l’identità: due indizi di un crimine, non ancora compiuto, su cui si ritrova ad indagare il commissario Ventura. Su una tranquilla isoletta di povere case ai piedi di un vulcano scoprirà un complesso intreccio di trame familiari che lo aiuteranno a scovare il colpevole. Ad aiutarlo, ci sarà l’appuntato Maria Lo Faro che riuscirà a tradurre i chiacchiericci dell’isola in veri e propri indizi, determinanti per la riuscita dell’indagine.

2 – Ultimo respiro – Robert Bryndza

Il corpo di una donna viene ritrovato in un cassonetto, con gli occhi spalancati e i vestiti ricoperti di sangue. Un ritrovamento che fa insospettire la detective Erika Foster che lo collega a un altro omicidio irrisolto, avvenuto nella stessa zona, quattro mesi prima. Le vittime sono giovani donne attraenti, in comune hanno un appuntamento online con un giovane, dall’identità sconosciuta. Così quando scompare un’altra ragazza comincia la corsa contro il tempo per cercare di salvare la donna e catturare il killer. Ma come si può rintracciare qualcuno che non esiste?

3 – Il tempo della clemenza – John Grisham

Il maestro del legal thriller torna con un capolavoro apprezzato unanimemente dalla critica. Siamo nel 1990 a Clanton, Mississippi, e l’avvocato Jake Brigance è stato appena nominato difensore di Drew Gamble, accusato a soli sedici anni di aver ucciso Stuart Kofer, vicesceriffo della Ford County. Un caso già perso in partenza che potrebbe minare la carriera del legale, sebbene ci siano dei punti oscuri su cui è necessario indagare. Drew sembra timido e spaventato, ma potrebbe nascondere una doppia vita di cui sono a conoscenza soltanto la mamma e la sorella, oppure è il capo espiatorio di un insabbiamento a regola d’arte? Brigance ha pochi giorni per capirlo e per salvare il giovane dalla pena di morte.

4 – Il Fratello – Jo Nesbø

Carl è un imprenditore di successo in Minnesota che non torna a casa da tempo. Il fratello maggiore, Roy, non sa niente della sua nuova vita, ma decide di difenderlo quando ritorna in pompa magna nel paese d’origine per aprire un resort a cinque stelle, attirandosi le critiche dei suoi vecchi concittadini. Ma sotto c’è molto di più, compreso un segreto inconfessabile che sembrava sepolto per sempre. Menzogne, confessioni e tradimenti riemergono dal passato e sono gli ingredienti che si amalgamano alla perfezione nell’ultimo titolo del maestro del crimine scandinavo.

5 – Ali d’argento – Camilla Läckberg

Faye è una donna autonoma che si è rifatta una vita all’estero dopo aver mandato in prigione l’ex marito Jack. Dopo anni di soprusi e umiliazioni, la donna è riuscita a rimettere in rotta la propria vita incastrando l’uomo con un piano raffinato e crudele e ritagliando alla propria azienda un ruolo di prim’ordine nel mondo degli affari. Ma qualcosa va storto e bisogna tornare a sistemare il passato a Stoccolma. È possibile perdere il sogno di una vita senza lottare? Non basta più soltanto la motivazione, bisognerà sporcarsi le mani per difendere ciò che sembrava già conquistato.

Questi sono solo alcuni dei titoli gialli, thriller e noir che da mesi si alternano nelle prime posizioni delle classifiche di libri di tutto il mondo. Noi abbiamo selezionato quelli che abbiamo preferito nel corso di quest’anno, ma ognuno ha il proprio genere o stile preferito. DI sicuro, leggere che sia su un libro cartaceo o su un pratico ebook è ancora il miglior modo per rilassarsi a 360 gradi e distrarsi un po’.