Juventus vs Inter: Cinque affascinanti Derby d’Italia degli ultimi anni

Ogni volta che Juventus e Inter si ritrovano sullo stesso campo, l’emozione è garantita. Le due acerrime rivali si incroceranno ancora una volta nelle semifinali di Coppa Italia. I bianconeri ospiteranno l’andata martedì, prima di recarsi al Giuseppe Meazza il 26 aprile per il ritorno.

Il Derby d’Italia, ovvero la sfida tra Juventus e Inter, rappresenta uno dei match più attesi e seguiti del campionato italiano di calcio. Le due squadre, storicamente tra le più titolate del calcio italiano, si sfidano da decenni con accese rivalità, ma anche con momenti di grande spettacolo. In questo articolo andremo a riscoprire cinque affascinanti Derby d’Italia degli ultimi anni.

Juventus 2-3 Inter (2012)

La prima partita che vogliamo ricordare risale al 2012, quando l’Inter di Claudio Ranieri affrontò la Juventus del neo-tecnico Antonio Conte. La partita, giocata a Torino, fu molto equilibrata e combattuta, ma alla fine furono i nerazzurri a imporsi per 3-2 grazie a una grande prestazione del loro bomber Diego Milito, come scommettere sul cavallo vincente, autore di una doppietta decisiva. La vittoria dell’Inter interruppe una lunga serie di successi della Juventus in campionato e diede grande slancio alla squadra milanese, che alla fine raggiunse il terzo posto in classifica.

Juventus 2-1 Inter (2013)

Nel 2013, la Juventus di Antonio Conte e l’Inter di Andrea Stramaccioni si incontrarono nuovamente a Torino. La partita fu molto tattica e combattuta, ma alla fine fu la Juventus a imporsi per 2-1 grazie a un gol del difensore Andrea Barzagli. La vittoria dei bianconeri consolidò la loro posizione in testa alla classifica e dimostrò ancora una volta la forza della squadra di Conte, che in quell’anno vinse il suo secondo scudetto consecutivo.

Juventus 2-2 Inter (2019)

Nel 2019, la Juventus di Massimiliano Allegri e l’Inter di Luciano Spalletti si incontrarono a Torino in una partita molto attesa. La partita fu molto spettacolare e ricca di emozioni, con le due squadre che si scambiarono il vantaggio più volte. Alla fine, la partita terminò 2-2 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. Nonostante il pareggio, la Juventus consolidò la sua posizione in testa alla classifica, mentre l’Inter rimase in lotta per un posto in Champions League.

Juventus 2-0 Inter (2020)

Nel 2020, la Juventus di Maurizio Sarri e l’Inter di Antonio Conte si affrontarono a Torino in una partita fondamentale per la corsa al titolo. La partita fu molto equilibrata e combattuta, ma alla fine fu la Juventus a imporsi per 2-0 grazie ai gol di Aaron Ramsey e Paulo Dybala. La vittoria dei bianconeri permise loro di allungare in classifica sulla seconda inseguitrice, proprio l’Inter di Conte, e di rilanciare le loro ambizioni di vittoria del campionato.

Juventus 1-2 Inter (2021)

L’ultimo Derby d’Italia che vogliamo ricordare risale al 2021, quando la Juventus di Andrea Pirlo e l’Inter di Antonio Conte si sfidarono a Torino. La partita fu molto combattuta e tattica, ma alla fine furono i nerazzurri a imporsi per 2-1 grazie ai gol di Christian Eriksen e Achraf Hakimi. Nonostante la sconfitta, la Juventus rimase in corsa per il titolo fino alla fine del campionato, ma fu l’Inter a trionfare vincendo il suo primo scudetto dopo undici anni.

Conclusioni

I Derby d’Italia tra Juventus e Inter rappresentano sempre delle sfide appassionanti e piene di emozioni per i tifosi di entrambe le squadre. I cinque derby che abbiamo ricordato in questo articolo sono solo alcuni degli esempi di partite indimenticabili tra queste due formazioni. La rivalità tra Juventus e Inter è una delle più forti e storiche del calcio italiano, ma è anche un’occasione per apprezzare il calcio di alto livello e lo spettacolo che solo queste due squadre sanno regalare.