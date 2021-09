Italia, qualificazione per i Mondiali 2022 e relative scommesse

L’estate che sta finendo ha regalato grandi gioie sportive all’Italia, prima tra tutte la vittoria agli Europei di calcio dopo ben 53 anni che il trofeo non veniva alzato. Sono stati giorni di festa e celebrazione per gli Azzurri che ora però sono chiamati a una nuova missione. Infatti, sabato 5 settembre riparte il girone per la qualificazione alla Coppa del Mondo in Qatar prevista per il dicembre 2022. Un appuntamento quanto mai importante se si considera che al precedente torneo l’Italia non era riuscita a qualificarsi per la prima volta nella sua storia.

Per ora gli uomini di Roberto Mancini hanno un percorso limpido nel girone, con tre partite tutte vinte. Mentre i prossimi match sono con Bulgaria e Svizzera e le altre squadre che dovranno sfidare gli Azzurri sono Irlanda del Nord e Lituania.

Insomma, il Gruppo C sembra all’altezza dei campioni d’Europa. Non a caso anche le scommesse sono ottimiste e i bookemaker hanno già iniziato a raccogliere le puntate sulla vittoria azzurra. Anzi, la maggior parte danno per certa un’Italia che si classifica prima nel suo raggruppamento accedendo come testa di serie alla Coppa del Mondo.

Tuttavia molto meno positivi sono per ora i pronostici su una possibile vittoria in Qatar, che sarebbe la quinta per la Nazionale. Infatti, ad oggi le scommesse sembrano puntare su due grandi favorite: Brasile, da sempre una delle squadre più ammirate ai Mondiali, e Francia, campione in carica. Per l’Italia si prospettano le stesse possibilità di vittoria di Inghilterra e Spagna, sue rivali in finale e semifinale a Euro 2020.

Insomma, provare per credere. Magari proprio puntando sulle prossime partite della Nazionale italiana.