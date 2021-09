Covid, risalgono i ricoveri in Piemonte: + 13 in un giorno

Il Piemonte torna a temere un’impennata nei contagi e ricoveri per Covid. Da ieri a oggi infatti sono 13 le persone in più ricoverate: +3, in terapia intensiva, dove il totale ora è di 17, mentre le altre 10 in altri reparti per un totale di 163 ricoveri.

I nuovi contagi sono 259, con un tasso dell’ 1,2% di positivi rispetto ai 21.409 tamponi diagnostici processati (15.532 antigenici).

Nessun decesso invece nelle ultime 24 ore e 296 le persone guarite. Quasi 3400 quelle in isolamento domiciliare.