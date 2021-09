Green Pass e treni, tensione con manifestante No Vax a Porta Nuova

Primo giorno di Green Pass obbligatorio per chi viaggia sui treni e sui mezzi pubblici a lunga percorrenza e, come annunciato, pomeriggio di protesta dei No Vax e No Green Pass che a Torino si sono dati appuntamento davanti a Porta Nuova per un sit in, al momento tranquillo senza blocco dei convogli, come era precedentemente stato annunciato.

Unico episodio di tensione quando un attivista è stato bloccato dalla polizia davanti alla stazione ferroviaria. L’uomo prima si è rifiutato di mostrare i documenti agli agenti e poi ha scalciato colpendo i poliziotti, che l’hanno portato in Questura.