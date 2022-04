Inter-Verona, urina sui tifosi avversari: Daspo per ultras dell’Hellas

Un Daspo per triennale è stato emesso dal questore di Milano Giuseppe Petronzi per un 21enne ultras dell’Hellas Verona accusato di aver lanciato dell’urina sui tifosi interisti durante la partita di ieri, sabato 9 aprile, Inter-Verona al Meazza di San Siro. Il giovane è stato ripreso, nei primi 20 minuti della partita,dagli agenti della Digos e dalle telecamere a circuito chiuso mentre lanciava, dal settore ospiti in direzione degli avversari bottiglie e oggetti, e infine un bicchiere riempito della propria urina. Altri due Daspo invece per due tifosi interisti. Colpiti anche due tifosi interisti: un 20enne che durante il filtraggio ai tornelli del gate 3, sotto la Curva Nord, ha cercato di eludere i controlli di accesso e ha urlato e spintonato una steward, per poi opporre resistenza agli agenti intervenuti, rimediando così anche una denuncia. Infine divieto triennale pure un 21enne ultrà dell’Inter che stava provando a far entrare in curva un fumogeno, che gli è stato sequestrato da poliziotti e addetti ai controlli.