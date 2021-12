Il Catania Calcio è fallito

Il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento del Calcio Catania 1946. La decisione è stata depositata nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 22 dicembre. La sezione fallimentare del Tribunale etneo aveva già detto no al rinvio chiesto dai legali del club. Per il Catania sarebbe a rischio anche il proseguimento della stagione sportiva, con la squadra attualmente in una posizione di metà classifica nel girone c della serie C.