Cinque consigli per scegliere il miglior bookmaker su cui scommettere sul calcio

Sei indeciso sulla scelta di un bookmaker su cui scommettere sul calcio? Ti sembrano tutti uguali e ti senti perso? Leggi cosa ne pensano i nostri esperti

Vuoi scoprire quali sono le caratteristiche di un buon bookmaker su cui scommettere sul calcio? Ti interessa sapere quali sono gli aspetti che dovresti prendere in considerazione nella tua scelta? Hai il desiderio di godere della migliore esperienza di gioco possibile e di unire al divertimento anche delle ottime vincite?

Se desideri saperne di più su tutto questo non ti resta che leggere questo articolo. Per indicarti i nostri 5 consigli abbiamo considerato tantissimi bookmaker online e abbiamo analizzato tutti quelli che riteniamo essere i punti di forza che ogni sito di scommesse dovrebbe avere. Vediamoli insieme.

1) L’importanza della licenza

Consigliamo di scegliere un AAMS- bookmaker autorizzato, ma c’è un’altra opinione sui siti di scommesse stranieri di Luca Ricci, l’editore del sito web https://scommessestranieri.com, molto interessante. Ogni sito di scommesse su cui scommetti dovrebbe disporre di una licenza valida a livello nazionale o internazionale. Se il sito non ha nessuna licenza non dovresti mai scommettere perché si potrebbe nascondere una truffa. Questo è sicuramente l’aspetto fondamentale che dovresti sempre considerare, a prescindere da qualsiasi tipo di bonus o di giochi presenti sul sito stesso.

Per accertarti che il sito abbia una licenza è sufficiente vedere la sua homepage, nella maggior parte dei casi in basso viene indicato il concessionario, la società che gestisce il sito e il numero della licenza.

2) La presenza di molti campionati di calcio

I migliori bookmaker su cui scommettere sulle partite di calcio presentano non solo i maggiori campionati ma anche quelli delle serie minori. Inoltre nella maggior parte dei siti che hanno un’ottima offerta sono presenti anche campionati che sono legati a nazioni in cui il calcio non è ad alto livello. Potresti quindi tranquillamente trovare campionati dell’Est Europa, dell’Asia e anche del Sud America, senza fin troppi problemi, oltre ai più famosi, come i top 5 d’Europa:

Premier League;

Serie A;

La Liga;

Bundesliga;

Ligue One.

Viene molto apprezzata anche la possibilità di fare diverse giocate su un singolo evento. Ad esempio potresti scommettere sul marcatore, sul numero di calci d’angolo o di cartellini durante una partita. Più opzioni il sito offre migliore è la sua offerta.

3) Ottime quote

Che le quote siano un aspetto fondamentale non è di certo un segreto. Ogni sito di scommesse presenta delle quote differenti, dovresti quindi iniziare a scommettere su quei bookmaker che hanno quote più alte. In genere questi sono quelli che hanno licenze straniere come quella del Curacao. Le quote sono un aspetto fondamentale perché ti permettono di ottenere dei montepremi più alti in caso di vincita.

Ricordati però che solo sui siti di scommesse sul calcio con licenza AAMS non paghi nessuna tassa sulle tue vincite.

4) Bonus molto interessanti

I bonus sono un aspetto di un sito di scommesse in grado di condizionare la scelta del giocatore. Poter usufruire di ingenti bonus che permettono di avere degli extra monetari da scommettere o del cashback è fondamentale. I siti migliori di scommesse sul calcio offrono degli ottimi bonus di benvenuto e delle promozioni ricorrenti per poter scommettere durante il weekend su tutti gli eventi più importanti.

Molti siti inoltre aumentano le quote degli eventi più importanti proprio per rendere l’esperienza di gioco più eccitante e divertente.

5) Grande varietà di metodi di pagamento

I metodi di pagamento sono un aspetto che devi necessariamente considerare nella tua scelta del miglior sito di scommesse sul calcio. Devi prendere in considerazione il fatto che non tutti i bookmaker offrono le stesse tipologie di pagamento. Scegli quello che ti dà il maggior numero di opzioni. Risulta essere fondamentale che ci siano quantomeno le metodologie di pagamento più famose, come: Mastercard, VISA, Neteller, Skrill ma anche altre che sono molto apprezzate come Qiwi, EcoPayz e Maestro. Considera anche il fatto che molti siti di scommesse offrono la possibilità di pagare in criptovalute. Quindi se vuoi provare uno strumento come il Bitcoin o il Litecoin o altro questi potrebbero fare al caso tuo.

Conclusioni

Siamo giunti alle conclusioni di questo articolo. Adesso sei in grado di scegliere con consapevolezza il miglior bookmaker su cui scommettere su tutti gli eventi di calcio. Prendendo in considerazione ogni singolo punto fra quelli indicati potrai vivere un’esperienza soddisfacente. Non ti far abbindolare da quei siti che cercano di ingannarti con proposte fuorvianti scommetti solo su quelli affidabili e sicuri.