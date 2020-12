Champions League, ecco chi alzerà la coppa

Sono stati da poco sorteggiati gli ottavi di Champions, e grazie all’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca comparando i principali siti scommesse per capire quali sono secondo i bookmakers le squadre favorite per la vittoria della Champions.

BAYERN FAVORITO – La squadra da battere a quanto pare sarà il Bayern Monaco, visto che è quotata 3.70 e secondo i bookmakers è la squadra più forte. I bavaresi hanno pescato la Lazio nel sorteggio degli ottavi, e per la squadra di Inzaghi sarà veramente dura. Il Bayern è inoltre una squadra in ottima forma e ha sempre fatto bene in Europa, vincendo tra l’altro l’ultima edizione della Champions.

CITY E LIVERPOOL SUL PODIO – In questa particolare classifica troviamo il Manchester City di Guardiola al secondo posto e il Liverpool di Klopp a completare il podio. Il City è quotato 5.10 mentre i Reds sono a 6.50.

Negli accoppiamenti degli ottavi, sorteggio fortunato per il City che ha trovato il Borussia Moenchengladbach, probabilmente l’avversario migliore. Gara più tosta invece per Salah e compagni che se la vedranno col Lipsia, squadra giovane ma di ottima qualità che nel suo girone ha fatto fuori il Manchester United.

JUVENTUS, PSG, REAL MADRID – La Juventus è la prima squadra italiana in questo speciale ranking stilato dai migliori siti di scommesse AAMS, con i bianconeri che sono quotati 11 volte la posta vincenti la Champions. Il sorteggio è andato bene con Ronaldo e compagni che affronteranno il Porto. Stessa quota per il Psg che avrà la possibilità di vendicarsi sul Barcellona, dopo la remuntada subita qualche anno fa. Poco più staccato a quota 13.00 ecco il Real di Zidane che agli ottavi dovrà vedersela con l’Atalanta di Gasperini.

Troviamo poi il Chelsea di Lampard, che con gli acquisti del portiere Mendy e di Thiago Silva a sistemato la difesa e oltre ad aver superato per prima e facilmente il proprio girone di Champions sta facendo anche un buon campionato di Premier League. A quota 18.00 ecco il Barcellona di Messi, che come detto affronterà il Psg. Poco distanti Atletico Madrid e Borussia Dortmund quotate rispettivamente 20.00 e 21.00. l’Atletico affronterà agli ottavi il Chelsea, mentre al Dortmund è andato meglio il sorteggio visto che affronterà il Siviglia, avversario sicuramente tosto ma sulla carta meno forte dei Blues.

A quota 41.00 troviamo proprio il Siviglia, stessa quota per il Lipsia. Difficilissimo il compito per l’Atalanta che è quotata 61.00 vincente Champions, addirittura proibitivo per la Lazio che è a 201.00. Chiudono questa speciale classifica il Borussia Moenchengladbach e il Porto, quotati esattamente come i biancocelesti.

Ora la parola al campo, con le gare di andata degli ottavi che si disputeranno dal 16 Febbraio. Per vedere tutti gli accoppiamenti puoi cliccare qui.