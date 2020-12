Torna in auge l’autocertificazione con il modulo da portare con sé durante le Feste. Alla mezzanotte del 23 dicembre l’Italia sarà nuovamente zona rossa. La stretta che si alternerà a giorni arancioni proseguirà per tutto il periodo delle festività, fino al prossimo 6 gennaio. L’obiettivo del governo limitare i contagi per scongiurare una terza ondata di Covid.

E così dalla vigilia di Natale bar, ristoranti e negozi saranno chiusi ad eccezione dei servizi d’asporto e degli alimentari e dei beni di prima necessità. Limitati anche gli spostamenti. Già dal 21 dicembre non è più possibile muoversi tra regioni se non per motivi di lavoro o di stretta necessità. E anche nei giorni di feste le deroghe saranno poche, proprio per evitare pranzi con troppi invitati. Ci si potrà spostare dal proprio comune per un massimo di due persone appartenenti a uno stesso gruppo familiare e solo all’interno della stessa Regione. E sempre due è il numero massimo di persone che si potranno ricevere in casa. Fatta eccezione solo per i minori di 14 anni che non rientrano nel conto.

Autocertificazione, il modulo per gli spostamenti durante le feste

Consentiti gli spostamenti per ricongiungersi a familiari non autosufficienti, a figli minorenni di genitori separati e per andare nelle seconde case in una stessa Regione. Sempre valido invece il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Per tutti gli spostamenti sarà comunque necessario portare con se il modulo di autocertificazione in caso di controllo, per quanto non si è obbligati a dichiarare da chi si sta andando.

Scarica QUI il modulo