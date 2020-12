La coalizione di centrosinistra prosegue il suo cammino in vista delle prossime elezioni amministrative del 2021. Nella riunione di coalizione di oggi, come spiegano in una nota, “è emersa con forza l’intenzione di confermare l’attuale perimetro della coalizione e di rimarcare il percorso, di condivisione valoriale e di lavoro comune sul programma, che ci distanzia ancora molto dal centrodestra e dai Cinquestelle. Un centrodestra che non conosce momenti di confronto e si presenta diviso alla città”.

Passi in avanti anche rispetto alla questione primarie su cui tanto si è discusso negli ultimi tempi: “Pur nel quadro di profonda incertezza legata all’andamento dell’epidemia di coronavirus e all’individuazione della data delle prossime elezioni amministrative, la coalizione ha condiviso la decisione di dare il via ai lavori del comitato organizzativo delle primarie, per poter imbastire diverse opzioni tecniche, correlandole sia all’evoluzione ella pandemia, sia alle scelte nazionali delle forze di centrosinistra. L’appuntamento è per i primi di gennaio, per una discussione all’interno del tavolo di coalizione” spiegano ancora.

Nel frattempo procede il lavoro del programma, che sul 2020 concluderà i suoi lavori con un appuntamento domenica 27, ore 18.00, sulla Cultura e che riprenderà a gennaio con altri appuntamenti.