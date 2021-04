Variante indiana, pandemia fuori controllo e cospirazione

La variante indiana fa paura, con 17,6 milioni di casi e quasi 200mila decessi nel Paese asiatico.

E’ impressionante l’escalation Covid che si sta scatenando in India. Una seconda ondata caratterizzata da una crescita esponenziale non solo di contagi ma di morti in un Paese di 1,3 miliardi di abitanti.

Per i critici forse non tutti saranno periti a causa del Covid, vero, ma qui purtroppo i dati potrebbero essere al contrario molto più elevati di quelli rilevati.

In India sta finendo, oltre all’ossigeno per la cura dei malati, anche la legna per bruciare in strada i cadaveri, spesso su pire improvvisate, mentre i forni crematori lavorano senza sosta. Servono milioni di vaccini.

Purtroppo le cure naturali e le alte e variegate spiritualità locali, per quanto importanti e qui diffuse, non pare riescano fare molto quando il virus prende forza in modo così devastante. Questo mentre non sono stati bloccati i tradizionali oceanici appuntamenti religiosi sul Gange e quelli politici. Mentre si pensa a come continuare i ricchissimi tornei internazionali di Cricket (che a New Delhi sono come per noi il calcio), con il loro grande business e annesso gioco d’azzardo.

Sarà sempre colpa di Soros, Bill Gates e della loro amica Lady Gaga, o avranno uno Speranza indiano come ministro della sanità che vuole sterminare tutti, con o senza vaccino, o verosimilmente le pire, mostrate dagli odiosi media, sono tutta una finzione dei poteri forti servi del mainstream. Da ricordare agli amici del benefattore Trump , bandiera per chi contrasta il nuovo ordine mondiale ordito dal Bilderberg, che il tycoonrespinse la richiesta di aiuti da parte dell’industria farmaceutica indiana, per sostenere l’incremento della propria produzione di vaccini, bloccando ogni esportazione. Il legame tra Usa e India è stato sempre molto forte, anche in chiave politica anticinese. Per fortuna la nuova amministrazione del rettiliano Biden ha aperto un canale di aiuti verso l’India, come del resto sta intervenendo l’Europa e la comunità internazionale.

Purtroppo si è perso troppo tempo e l’emergenza sta davvero mettendo in ginocchio questo enorme realtà che non aveva fatto i conti con una nuova ondata, per quanto prevista da qualche esperto, sicuramente a libro paga dal Big Pharma. Dopo tutto per le teorie complottiste è tutto scritto: il nuovo ordine mondiale, guidato da Bill e Melinda Gates con la Monsanto, vuole una drastica riduzione della popolazione (come indicato sull’epigrafe di un misterioso monumento in Georgia, apparso nel 1980 nella contea di Elbert. Una sorta di enorme tavola biblica in cui, il primo dei dieci ammonimenti riportati, declama: “Mantieni l’Umanità sotto 500.000.000 in perenne equilibrio con la natura”.

Ironie complottiste a parte si tratta di un quadro drammatico e spaventoso che speriamo si riesca a ridimensionare al più presto.