Tav, notte di tensione in Valsusa

I No Tav nuovamente in azione in Valsusa. Nella notte gli attivisti partito dal presidio dei Mulini hanno raggiunto le recinzioni del cantiere di Chiomonte della Torino-Lione e dato il via alle battiture e tentato di abbattere le ‘concertine’ con dei bastoni.

Lacrimogeni e idranti da parte delle forze dell’ordine per respingere l’assalto. Mentre la Digos è al momento al lavoro per cercare di identificare i militanti impegnati nell’azione di questa notte. “L’estate è ancora lunga” rivendicano questa mattina i No Tav sui social.