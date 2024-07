App personalizzate: perché realizzarle e quali vantaggi offrono

Il web e il mondo digitale offrono grandi opportunità alle aziende in cerca di soluzioni innovative per differenziarsi dalla concorrenza e ritagliarsi una nicchia di mercato. Tra le tante rientrano le app personalizzate.

Dato il numero sempre più alto di utenti che usano smartphone e tablet, e che scelgono di scaricare sui loro dispositivi applicazioni mobili che ritengono utili o interessanti, il lancio di un’app aziendale può davvero fare la differenza e aiutare a creare un rapporto più stretto con il proprio target di riferimento.

Naturalmente, affinché sia davvero perfetta, è consigliabile fare affidamento su sviluppatori applicazioni con un’esperienza consolidata nel settore. In questo modo, grazie a un metodo di sviluppo collaudato e a un team preparato, affiatato e competente, si avrà la certezza di affidare l’immagine del proprio brand a un’app sicura, perfettamente funzionante, utile, in linea con la vision dell’azienda, facile da utilizzare e caratterizzata da un design accattivante.

Perché realizzare un’app personalizzata

I motivi che possono spingere un’azienda a lanciare un’app per smartphone sono numerosi. Tra i tanti è possibile ricordare:

fornire ai clienti dei servizi aggiuntivi , come una raccolta punti, un servizio di assistenza più efficace, la possibilità di ricevere aggiornamenti sulle ultime novità;

, come una raccolta punti, un servizio di assistenza più efficace, la possibilità di ricevere aggiornamenti sulle ultime novità; regalare al proprio target un’esperienza unica e personalizzata , ma sempre in linea con i servizi e i prodotti offerti dalla propria azienda;

, ma sempre in linea con i servizi e i prodotti offerti dalla propria azienda; favorire la pianificazione, l’organizzazione e la gestione del lavoro del team ;

; raccogliere dati.

Naturalmente, ognuna di queste motivazioni porta alla creazione di app personalizzate molto diverse fra loro per design, funzionalità, livelli di sicurezza, pubblico di riferimento e via dicendo.

Quali vantaggi può offrire

Anche i vantaggi cambiano a seconda della motivazione di fondo e del tipo di applicazione sviluppata.

Ad esempio, un’app destinata al proprio target di riferimento può:

aiutare a trovare nuove persone interessate ai prodotti o servizi offerti dall’azienda;

favorire le conversioni;

fidelizzare clienti già acquisiti;

aumentare la notorietà del brand;

favorire il posizionamento in una certa nicchia di mercato;

aiutare a raccogliere dati sul target e a fornire esperienze e informazioni personalizzate.

Diversi invece i vantaggi garantiti dalle applicazioni destinate al team, le quali consentono principalmente di ottimizzare e rendere più fluidi i processi, migliorando le performance e la produttività.

In più, tutte le app personalizzate consentono alle imprese che le lanciano di mostrare agli stakeholder il proprio lato innovativo, tecnologico e digital.

Come viene realizzata un’app

Lo sviluppo di un’app personalizzata non è certo semplice e richiede la partecipazione di numerose figure professionali. Per questo motivo, è consigliabile fare affidamento su software house con esperienza nel settore o, più in generale, team di sviluppatori di applicazioni che possano vantare un buon portfolio di lavori.

Le fasi di realizzazione prevedono una prima analisi delle necessità del cliente, degli obiettivi e del target di riferimento, alla quale seguono la fase progettuale e quella dello sviluppo vero e proprio, basato su un mix di grafica, programmazione e creazione di contenuti testuali. Per finire, vengono effettuati test che consentono di individuare e correggere criticità ed errori.