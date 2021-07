Il Movimento 5 Stelle unito per sostenere Valentina Sganga

Il Movimento 5 stelle torinese e nazionale si compatta attorno alla candidata sindaca Valentina Sganga, vincitrice dal voto di ieri sulla piattaforma Skyvote. Sarà lei ad ereditare il testimone di Appendino e a portare avanti i progetti di questi cinque anni di amministrazione.

Così afferma anche il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo: “Lo straordinario lavoro della nostra Chiara Appendino sarà difeso e portato avanti da Valentina Sganga, la nostra candidata a sindaco di Torino. Congratulazioni Valentina! Grazie anche ad Andrea Russi per essersi messo a disposizione del M5S. Torino, città delle donne!”, scrive su Twitter.

Anche la sindaca Chiara Appendino ha rivolto un messaggio a Sganga: “Congratulazioni a Valentina Sganga per il risultato raggiunto: è lei la candidata sindaca di Torino del Movimento 5 Stelle e della coalizione che formeremo.E grazie, sin da subito ad Andrea Russi per essersi messo a disposizione in questo percorso. Ora è tempo di continuare a lavorare, tutti insieme, per il bene della nostra città. Sono certa che Valentina saprà fare squadra per valorizzare al massimo i risultati ottenuti in questi anni, che saprà raggiungerne di nuovi e che, con la sua squadra, permetterà a Torino di continuare quel processo di cambiamento avviato nel 2016”.

Mentre la ministre per le politiche giovanili Fabiana Dadone precisa: “Sarà Valentina Sganga la candidata sindaca di Torino per il Movimento 5 Stelle. E’ tempo di lavorare insieme e uniti per il bene dei cittadini e delle cittadine torinesi. Grazie ad Andrea Russi per essersi messo in gioco”.

Insomma è chiaro che per il Cinque Stelle non si tratta di un nuovo inizio, ma del proseguimento di quanto iniziato con la vittoria di Appendino. Come dichiara la stessa Sganga: “Oggi non inizia un percorso nuovo, ma continua un cammino già intrapreso 5 anni fa, che ha visto a Torino un cambiamento concreto: una città finalmente più inclusiva, sostenibile e attenta alle persone.

Ma ancora molto c’è da fare, e siamo qui per andare avanti. Lo faremo tutte e tutti insieme: io, il mio leale compagno di viaggio Andrea Russi, la sindaca Chiara Appendino i consiglieri comunali, circoscrizionali, regionali, i parlamentari e tutti gli attivisti e le attiviste del Movimento 5 stelle”.

E il gruppo consigliare sembra compatto attorno a quella che è anche la loro capogruppo. A partire dallo stesso Russi che ha rivolto le sue congratulazioni alla sfidante: “È stata una bella esperienza in cui entrambi abbiamo dato il massimo, esattamente come abbiamo fatto in questi ultimi cinque anni in Sala Rossa. Ed è quello che continueremo a fare, ognuno nei rispettivi ruoli. Io sono e continuerò ad essere al servizio di Torino e dei cittadini”.

Non sono mancati i selfie e post celebrativi di chi ha sostenuto la candidatura di Sganga, come Maura Paoli e Daniela Albano. Mentre la vicepresidente del Consiglio comunale Viviana Ferrero invita a rimboccarsi le maniche: “Ora si lavora con determinazione recuperando il tempo perduto di questi mesi di stallo”.

Intanto é già pronto lo slogan della campagna elettorale: #lamiasindacaVale