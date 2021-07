M5S, Valentina Sganga è la candidata sindaca

Con il 54 per cento delle preferenze è Valentina Sganga la candidata sindaca del Movimento 5 Stelle. L’attuale capogruppo in consiglio comunale batte lo sfidante Andrea Russi, consigliere e presidente della Commissione commercio, nel voto sulla nuova piattaforma SkyVote.

Ad annunciarlo il presidente del comitato di garanzia M5s Vito Crimi in diretta su Facebook.



“Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato al voto e che in questi giorni mi hanno dato un supporto e un sostegno straordinario. È una grande responsabilità che affronterò con determinazione e impegno. Il più forte abbraccio va ad Andrea Russi, amico e candidato leale. Percorrerò questa strada con lui, con tutti i consiglieri e gli attivisti che in questi anni hanno lavorato per Torino. Un ultimo grazie anche a Vito Crimi e all’Organizzazione di questo voto, che è stata impeccabile. Domani si parte!” ha commentato Sganga.