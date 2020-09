Tav, Lega: “Pd non si pieghi a M5S in nome della poltrona”

“Sulla Tav il Parlamento si è espresso con chiarezza nell’agosto del 2019 quando, grazie alla Lega, è stata approvata la mozione che ha confermato l’intenzione dell’Italia di andare avanti sulla realizzazione dell’opera. Proprio dopo quella mozione si è conclusa l’esperienza di governo della Lega con il M5S. Ci auguriamo che il tempo delle non decisioni sia finito e che il Partito Democratico non anteponga le poltrone alla realizzazione di un’opera fondamentale per Torino, il Piemonte e l’intero paese. Cosa diranno ora le madamine? Scenderanno in piazza?”.

Lo dichiarano i deputati torinesi della Lega Alessandro Benvenuto, presidente della commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera, ed Elena Maccanti, capogruppo della Lega in commissione Trasporti.