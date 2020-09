Festa in onore del beato Frassati

Sabato 4 luglio 2020, alle ore 18, in Cattedrale a Torino, l’arcivescovo mons. Cesare Nosiglia presiede la Santa Messa in onore del beato Pier Giorgio Frassati per la festa annuale a lui dedicata.

La celebrazione sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube di @upgtorino e poi codivisa e condivisibile sulle pagine Facebook della Diocesi (@diocesitorino, @upgtorino) e di tutte le realtà coinvolte.