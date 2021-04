Prognostici per le prossime partite della Serie A

Siamo in pieno svolgimento della trentatreesima giornata di Serie A 2020 – 2021. Il calcio italiano è noto per il suo stile difensivo in cui attaccare a tutti i costi non è una priorità e durante questa stagione abbiamo visto che diverse squadre hanno scelto proprio questo approccio. I club italiani credono religiosamente nel calcio difensivo e nel detto che calcio è un gioco in cui devi solo segnare un gol in più del tuo avversario. Come risultato di questa filosofia, un gran numero di squadre hanno fatto proprio questo con più o meno successo. Abbiamo visto che i pronostici comuni della Serie A che sono stati abbastanza precisi e adesso vediamo se sarà ancora così. Le prossime partite, anticipi e posticipi:

Sabato 24 aprile 2021

Genoa-Spezia, ore 15

Parma-Crotone, ore 18

Sassuolo-Sampdoria, ore 20.45

Domenica 25 aprile 2021

Benevento-Udinese, ore 12.30

Fiorentina-Juventus, ore 15

Inter-Verona, ore 15

Cagliari-Roma, ore 18

Atalanta-Bologna, ore 20.45

Lunedì 26 aprile 2021

Torino-Napoli, ore 18.30

Lazio-Milan, ore 20.45

Le partite di punta e più interessanti saranno Torino e Napoli e nella serata anche Lazio-Milan. Possiamo aspettarci delle sorprese da Napoletani che bramano lo scudetto. I prognostici variano da persona a persona e soprattutto ci sono quote da considerare proposte da siti scommesse nostrani. Come scommettere sulla Serie A oggi? Il tuo primo punto di riferimento dovrebbero essere i bookmaker che fanno delle offerte per le scommesse di Serie A. Confrontare le migliori offerte di tutti i migliori bookmaker è davvero una cosa che è lunghissima. Per questo motivo tagliamo corto e andiamo a usare il codice promozionale Sisal. Questo bookmaker offre delle interessanti quote sul campionato e vale la pena dare un’occhiata. Vale anche la pena essere ben informati prima di piazzare una scommessa, in particolare su un campionato di alto profilo come questo in cui sono disponibili così tante opzioni. Juve è decisamente in salita, Napoli sta facendo il suo meglio, ma ci sono poche speranze mentre Inter è sul primo posto e 10 punti sopra il Milan.

Parma – Crotone sarà interessante per le scommesse con entrambe le squadre che non mollano. Entrambe hanno segato quando si sono incontrate a dicembre e ci aspettiamo qualcosa di più simile sabato. Ciascuna delle ultime cinque partite del Parma e cinque delle ultime sei partite del Crotone si sono concluse con entrambe le squadre che hanno trovato il fondo della rete

Inter – Verona – Ciascuno degli ultimi sei incontri tra questi due club ha segnato almeno tre gol. Tre delle ultime sei partite del Verona hanno prodotto oltre 2,5 gol comprese le ultime due partite in Serie A contro la Fiorentina e Sampdoria.

Lazio vs Milan vede Lazio che ha vinto due degli ultimi quattro incontri con il Milan in vantaggio secondo le statistiche e padroni di casa affrontano la partita di lunedì come favoriti. La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei partite in tutte le competizioni, mentre il Milan ha perso l’ultima partita di campionato in casa contro il Sassuolo per 2-1.