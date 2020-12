Multi Level Marketing Organo Gold: Bufala o Opportunità di Guadagno?

Organo Gold: bufala?

Se leggiamo i tanti commenti in rete relativi alle società di Network Marketing troviamo facilmente idee diametralmente contrapposte in merito al fatto se tali aziende siano bufale o meno. I commenti non risparmiano Organo Gold (oggi soltanto Organo), di cui parliamo in questo articolo.

Organo Gold: bufala o no? La domanda viene quasi spontanea in Italia, quando si parla di network marketing a prescindere da quale sia l’azienda, purché sfrutti questo sistema di vendita diretta. Questo perché nell’immaginario collettivo il network marketing viene visto con una certa diffidenza, derivata dal fatto che spesso viene erroneamente confuso con i sistemi di marketing piramidale.

In realtà mentre i sistemi piramidali si sostengono prevalentemente sull’acquisizione di nuovi distributori, rendendo irrilevante il rapporto con il cliente finale, il network marketing è un sistema perfettamente legale che permette al distributore di marginare sulla vendita di prodotti anche dei distributori da lui acquisiti.

Definire Organo Gold una bufala o una truffa quindi non è corretto, come non sarebbe corretto per altre compagnie, tra le quali Avon, Herbalife e Worwerk (Folletto).

Come le aziende citate, Organo sfrutta il modello di business del network marketing e le sue potenzialità per raggiungere il suo target d’utenza senza passare per la GDO, oltre che per allargare il suo parco distributori.

Cos’è il Network Marketing (o Multi Level Marketing)

Il network marketing (o multi level marketing) è un sistema di vendita diretta. Tale modello di business permette ai distributori di ottenere un guadagno sia dalla vendita diretta dei prodotti sia indirettamente, proporzionalmente al fatturato del team che avrà acquisito nel tempo.

Differenze fra Network Marketing e truffe piramidali

Quali sono le differenze fra network marketing e truffe piramidali? Il primo prevede un’opportunità di guadagno per i venditori e un servizio di qualità per i clienti. Il secondo (truffe piramidali) è un vero e proprio sistema volto più a reclutare persone che a vendere prodotti. Inoltre, il marketing piramidale è illegale e non prevede alcun guadagno per il distributore.

Nel dettaglio le truffe piramidali si differenziano con il network marketing sotto diversi aspetti:

Nel sistema piramidale viene chiesto un investimento iniziale elevato per diventare venditore. Nel network marketing invece è esiguo, e serve solo per il kit necessario a lavorare come distributore. Le truffe piramidali sono incentrate sull’acquisto di uno stock di prodotti, che non vengono rimborsati nel caso rimangano invenduti. Le aziende di network marketing invece riacquistano l’eventuale invenduto. L’azienda si basa sul reclutamento di collaboratori e cerca di guadagnare con la vendita del kit e dello stock di prodotti iniziali. Le aziende di network marketing sono interessate alla vendita dei prodotti. Vogliono rispondere alla domanda dei consumatori e puntano al guadagno con il lavoro di squadra. Le truffe piramidali promettono profitti enormi in pochissimo tempo (cosa irreale). Nel network marketing si lavora e guadagna in base al proprio impegno, allo studio e all’affinamento delle tecniche di vendita.

5 motivi per i quali Organo Gold non è una truffa

Ecco 5 motivi per i quali Organo Gold non è una truffa.

1. Anzianità dell’azienda

Il primo punto a favore di Organo è l’anzianità nel settore dell’azienda. Nel mondo del network marketing la nascita di società con intenti truffaldini purtroppo è una pratica non rara. In genere, però, non durano più di due anni.

Organo Gold presenta un profilo aziendale solido. Nasce infatti nel 2008 ein Canada, a Vancouver. L’azienda è stata fondata dall’idea di un medico ed esperto nel campo della salute e del network marketing Bernardo Chua insieme al co-fondatore esperto del business Shane Morand.

2. Business basato su prodotti reali

Sin dalla sua fondazione, l’azienda ha basato il suo business su una specifica linea di prodotti apprezzati sul mercato.

Si tratta di prodotti naturali a base di un ingrediente utilizzato da millenni, il fungo Genoderma Lucidum.

Il fondatore ha unito così la passione per le tradizioni erboristiche con lo spirito imprenditoriale, creando una multinazionale che oggi vende prodotti alimentari, integratori e, più recentemente, anche prodotti per il benessere del corpo.

3. Fatturato

Il fatturato di Organo in circa dieci anni di lavoro è cresciuto molto, grazie anche al processo di internazionalizzazione dell’azienda e la vendita dei suoi prodotti in 30 paesi nel mondo. Organo Gold con i suoi prodotti quali caffè e tè di origine biologica, prodotti per la cura della persona e nutraceutici genera un totale di entrate pari a 214 milioni di dollari. L’utile netto è stimato, invece, tra i 50 e i 60 milioni di dollari all’anno.

4. piano marketing chiaro

Il piano marketing di Organo Gold è chiaro e si basa principalmente sulla vendita diretta dei suoi prodotti. Grazie al network marketing, l’azienda riesce a rivolgersi direttamente al cliente senza ulteriori intermediari.

I venditori che scelgono di lavorare con Organo Gold possono accedere a un piano di guadagni e ricompense chiare e ben definite. All’inizio il livello base (bronzo) permette di ottenere sino al 20% di guadagno sul venduto.

Più sarà l’impegno del distributore, maggiori saranno le possibilità di aumentare i propri profitti, grazie anche a un piano di retribuzione che prevede 7 modalità differenti di guadagno (approfondiremo l’argomento successivamente in questo articolo).

5. Proprietà terapeutiche del prodotto documentate

Le miscele di tè e caffè e di prodotti fitoterapici Organo Gold sono conosciuti per l’integrazione di un’ingrediente speciale, il Ganoderma Lucidum.

Il Ganoderma Lucidum, conosciuto anche come Reishi, è alla base dei prodotti di punta dell’azienda come il tè e il caffè. Il Ganoderma è un fungo che possiede proprietà terapeutiche documentate ed i suoi benefici sono noti nella medicina orientale da oltre 5 mila anni.

I prodotti a base di Ganoderma Lucidum inoltre vantano diversi certificati internazionali:

• Conformità all’HACCP in Europa

• GMP

• ISO 9001:2000

• Prodotto certificato Halal e Kosher

Oltre ad essere un prodotto certificato, il Ganoderma Lucidum contenuto nei prodotti dell’azienda contiene alte fonti di antiossidanti che permettono di curare e prevenire diverse malattie, a partire dal semplice raffreddore.

Infine, è conosciuto anche per i suoi vantaggi sul mantenimento del peso corporeo e miglioramento dello stato di benessere psico-fisico.

6. Formazione gratuita

Anche se esistono dei costi nella fase di acquisizione a carico del distributore, questi sono molto bassi.

Il network marketing con Organo prevede in realtà l’acquisto di un kit iniziale ad un costo di 45 euro. Una somma iniziale che permette di diventare venditori e di ottenere il kit necessario per le prime vendite.

Inoltre l’azienda prevede per i propri distributori la formazione completamente gratuita.

La formazione gratuita è importante per il lavoro del network marketer. Questa professione non è semplice e non permette guadagni facili, come spesso viene pubblicizzata. Una buona formazione è il segreto per diventare un buon networker, per cui una formazione completamente a carico dell’azienda è senz’altro lodevole.

Il Piano marketing Organo Gold

Organo gold prevede un piano di compensi per i distributori sia per i risultati che si ottengono con la vendita diretta sia per le vendite realizzate dalla propria downline (il team di distributori costituito dal venditore).

Il piano marketing Organo Gold basato sul networking prevede 7 modalità di guadagno:

Profitto sulle vendite al dettaglio. Si guadagnano delle commissioni sulla vendita dei prodotti ai clienti con una percentuale tra il 20% e il 50%. Bonus sul primo ordine. Viene previsto un bonus sull’acquisto delle prime linee di prodotti. Il bonus va dai 15 ai 100 euro a seconda dello starter kit comprato. Dual Team Bonus. Il principale piano di compensazione di Organo. Un incentivo che ricompensa chi lavora per la creazione di un dual team. In questo caso il bonus è calcolato sul fatturato del team di vendita meno redditizio. Unilevel Bonus. Il bonus prevede una commissione su tutti i prodotti che sono venduti dalla tua downline, ossia dai distributori del tuo gruppo. Unilevel Matching Bonus. Organo stimola all’acquisizione di nuovi distributori offrendo un incentivo del 20% sui profitti mensili della downline. Bonus generazionale. Un reward mensile che si ottiene diventando leader. Generando dal 2 al 3% in più senza limiti di livelli. Bonus Global pool. Un bonus su base trimestrale distribuito in modo proporzionale al proprio contributo sul valore totale dell’Unilevel.

Opportunità di guadagno con i prodotti Organo Gold

Quali sono le opportunità di guadagno con i prodotti Organo Gold?

I guadagni dipendono dalle varie percentuali sul fatturato personale e del proprio team, e dal livello raggiunto nel corso di tempo come distributore.

Naturalmente, le opportunità di guadagno sono correlate all’impegno che si mette sul lavoro, alla grandezza del team che si è costruito e dal livello raggiunto in azienda.

Prodotti: il caffè Organo Gold

Uno dei prodotti di punta sin dalla fondazione di Organo Gold è il caffè con Ganoderma Lucidum.

Il caffè arricchito dal Ganoderma Lucidum ha effetti curativi e preventivi che permettono di contrastare l’ipertensione, l’ansia, l’insonnia e la bronchite.

Il Ganoderma è un fungo che ha un effetto antinfiammatorio in grado di combattere diverse patologie legate alla pressione arteriosa e all’apparato respiratorio. Il Reishi permette anche di contribuire al controllo del peso corporeo, infatti è suggerito anche per il trattamento dell’obesità. Consigliamo di leggere l’approfondimento sul fungo Ganoderma Lucidum e le sue proprietà medicinali pubblicato da OpenSalute.

Il caffè Organo è disponibile in diverse formulazioni come: istantaneo o capsule. Sono disponibili anche diversi gusti, i principali sono:

Gourmet Caffè nero

Premium Gourmet Organic King of Coffee

Gourmet Caffè Mocha

Gourmet Caffè Latte

Gourmet Cafè Supreme

La nuova linea beU

Recentemente l’azienda ha introdotto una nuova linea di prodotti, lanciando un segnale forte ai propri distributori, dopo che negli ultimi anni ha perso alcuni tra i distributori più pagati al mondo (come Holton Buggs, che ha chiuso con Organo per aprire una sua azienda).

La nuova linea beU Organo Gold prevede creme e detergenti completamente naturali per prendersi cura della pelle del corpo e del viso. La linea di creme Organo Gold sono studiate per eliminare le imperfezioni e le impurità, ridurre le rughe e tonificare la pelle del viso e del corpo.

I principali prodotti della linea beU Organo Gold sono:

Manuka: una crema detergente delicata per eliminare il trucco, ripristinare la morbidezza e elasticità della pelle.

una crema detergente delicata per eliminare il trucco, ripristinare la morbidezza e elasticità della pelle. Jojoba serio anti-età: un siero a base di olio di jojoba biologico che idrata, ammorbidisce e ringiovanisce la pelle.

serio anti-età: un siero a base di olio di jojoba biologico che idrata, ammorbidisce e ringiovanisce la pelle. Apitossina maschera anti-età : una maschera a base di apitossina naturale che aumenta la produzione di collagene, riduce e previene le rughe e i segni del tempo.

: una maschera a base di apitossina naturale che aumenta la produzione di collagene, riduce e previene le rughe e i segni del tempo. Retinolo idratante anti-età: ha un ph equilibrato ricco di principi attivi che riduce la presenza delle rughe e linee sottili.

La nuova linea studiata con componenti completamente naturali è studiata per andare incontro alle nuove esigenze e richieste della clientela di Organo.

Diventare marketer nel 2020? L’opportunità del Network Marketing

Ma conviene diventare marketer nel 2020?

Nel corso del 2020 assistiamo a due tendenze: da un lato aumenta la richiesta di lavoro flessibile, dall’altro assistiamo ad una stagnazione economica ed una ridotta mobilità dovuta alla pandemia.

Tali fattori hanno impennato la ricerca per lavori che possano permettere di: gestire il tempo in maniera autonoma, lavorare da casa, offrire un potenziale di guadagni non limitato. Una delle poche opportunità che offrono la possibilità di raggiungere tali obiettivi è senz’altro il network marketing.

Libertà in termini di tempo e libertà finanziaria sono i motivi principali che fanno del network marketing una scelta particolarmente apprezzata nel 2020.

