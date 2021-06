Maturità, Cirio scrive agli studenti Piemontesi: “Oggi è un giorno di ripartenza”

Una lettera del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio rivolta agli studenti che in Piemonte da oggi affronteranno l’esame di maturità, anche quest’anno segnato dall’emergenza Covid che rende impossibile le prove scritte preferendo un maxi colloquio orale.

“Questo è un giorno di cambiamento e ripartenza. Anche per voi” afferma Cirio. “A tutti voi studenti che, a partire da oggi, siete chiamati ad affrontare uno dei più importanti esami della vostra vita, un esame che ricorderete per sempre. Secondi, minuti e ore che rimarranno indelebili nelle vostre menti e che sembreranno non passare più, o trascorrere troppo velocemente”

“Ma la pazienza, la costanza e la tenacia che avete messo in campo in questo difficile anno scolastico, lontano dall’affetto dei vostri compagni e dei vostri insegnanti – prosegue – è stata forse la prova più difficile e l’esame più duro che avete dovuto affrontare. E che avete superato. Aiutandovi a vicenda. Insieme. Uniti”. “La vita non smetterà di presentarvi prove difficile da superare – afferma Cirio – e il vero segreto e’ non smettere di credere in voi stessi e non arrendersi. Mai. Traendo da ogni singola esperienza un insegnamento che vi permetterà di affrontare qualsiasi ostacolo”.

Il governatore Cirio cita anche Venditti e la famosa canzone “Notte prima degli esami”: “Venditti vi avrebbe augurato una buonanotte prima degli esami, io invece vi auguro un buongiorno. Il giorno del cambiamento, della maturità, della ripresa e della ripartenza. Ve lo dico da presidente, ma soprattutto ve lo dico da papà”.