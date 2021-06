Conte vuole la candidatura di Appendino. La sindaca: “Non è cambiato nulla”. Ma per ora non dice no

Ripete che non si ricandiderà la sindaca Chiara Appendino nuovamente incalzata sul tema delle amministrative. Ma nell’indecisione di un Movimento 5 stelle che cerca un nuovo corso l’ipotesi di un Appendino bis è una porta non del tutto chiusa. Anche dallo stesso Giuseppe Conte come ricorda la prima cittadina: “Conte aveva posto già settimane fa il tema della continuità e non è un fatto nuovo”. Ma la sindaca ripete che “Non è cambiato nulla rispetto a queste settimane. Proseguiamo con i nostri candidati e speriamo di poter scegliere al più presto”.

Appendino ha ricordato come “La mia è stata una scelta complessa e difficile: è maturata in un contesto che non è cambiato ad oggi, quindi non è cambiato nulla. Con Conte ci sentiamo costantemente per le amministrative, ma stiamo lavorando per costruire un percorso che ponga Torino al centro delle dinamiche nazionali e in continuità amministrativa: non è un fatto nuovo. Spero di riuscire a sentire Conte tra oggi e domani per costruire un percorso di sintesi ed arrivare ad un candidato o candidata”.