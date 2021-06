Ryanair, Torino nuova base: 32 rotte settimanali

E’ la sedicesima base italiana di Ryanair. Torino da oggi inaugura una collaborazione con la compagnia low cost di voli che porterà l’aeroporto di Caselle ad avere 32 rotte che collegano la città a 13 paesi in Europa, Nord Africa e Medio Oriente con 123 voli settimanali. Tra le destinazioni: Lanzarote, Malta, Maiorca, Marrakech, città come Copenaghen, Budapest, Londra, Parigi e collegamenti nazionali per Palermo, Napoli e Bari.

Un investimento da 200 milioni di dollari che permetterà anche di creare 60 nuovi posti di lavoro.

“Siamo lieti di aprire la nostra sedicesima base italiana. Abbiamo stabilito un’ottima partnership con questo aeroporto sin dal nostro primo volo in assoluto da Londra Stansted a Torino nel 1999 e siamo molto lieti di continuare a crescere nella regione dopo 22 anni di successi”, commenta l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson. “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi – ha detto Wilson – vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica e la connettività regionale e internazionale in tutto il Paese e posizionare Torino come una delle principali destinazioni invernali, sia per un’affascinante vacanza in città sia come porta d’accesso ad alcune delle migliori località sciistiche italiane”.

Soddisfazione anche da parte di Andrea Andorno, Ad di Torino Airport: “Dopo mesi difficili oggi è davvero una giornata speciale per l’aeroporto di Torino e tutto il Piemonte. i tratta di un’opportunità strategica fortemente voluta per poter superare quanto prima la crisi contingente legata alla pandemia e guardare ad un futuro sempre più internazionale”.

Per festeggiare la base Ryanair Torino è stata lanciata un’offerta speciale con tariffe a partire da 19.99 euro per viaggi fino a marzo 2022 disponibili fino alla mezzanotte di venerdì 18 giugno.