Marketing e promozione: tutti i vantaggi offerti dalle penne personalizzate

Le aziende che sono in procinto di prendere parte a un’azienda non dovrebbero trascurare l’ipotesi di realizzare e poi regalare dei gadget aziendali. Fra le varie proposte che si possono prendere in considerazione, una menzione è doverosa senza dubbio per le penne personalizzate, in virtù dei numerosi benefici che le caratterizzano. In primis si tratta di oggetti utili; inoltre, costano poco e quindi richiedono un investimento minimo per il loro acquisto. Infine, sono articoli che consentono di raggiungere tutti, che si tratti di partner, dipendenti o clienti. Ecco perché le penne personalizzate con il logo aziendale rappresentano il miglior alleato su cui si possa fare affidamento per promuovere un marchio. Non c’è bisogno di spendere molto e non si rischia di compiere un passo falso, visto che si tratta di una tipologia di omaggio che si può reputare un evergreen.

Buoni motivi per scegliere le penne personalizzate per un regalo aziendale

Non sono poche le ragioni per le quali le penne corrispondono alla perfezione dell’identikit del gadget promozionale ideale. Per esempio, stiamo parlando di una tipologia di prodotto che è disponibile in una grande varietà di modelli, con soluzioni per tutti i gusti e per tutte le esigenze; così ognuno ha l’opportunità di individuare e scegliere la proposta che ritiene più opportuna e coerente con il messaggio promozionale che ci si propone di comunicare. Come si è già accennato, inoltre, le penne sono prodotti economici: insomma, gadget per i quali l’attributo low cost si adatta alla perfezione, senza che ciò possa avere una connotazione negativa. Il costo unitario risulta accessibile anche per le piccole e medie imprese che magari hanno a disposizione un budget ridotto per le campagne di marketing. Non va comunque dimenticato che, ordinando quantitativi più consistenti, il prezzo unitario in proporzione si riduce.

Personalizzare le penne

C’è poi un altro aspetto che merita di essere messo in evidenza a proposito delle penne, che sono oggetti che possono essere personalizzati con grande facilità. Si pensi, a questo proposito, alla differenza con uno zaino o con una maglietta a maniche corte, giusto per citare due esempi di gadget promozionali di grande successo. È comunque bene tener presente che la superficie che può essere personalizzata è ridotta, e di conseguenza non si deve eccedere; il design, per esempio, dovrebbe essere coerente con le tonalità cromatiche del marchio. Non è un caso se le penne sono i gadget più venduti, perché possono essere brandizzate in tanti modi diversi. E poi sono oggetti di uso quotidiano, impiegati in casa e in giro, al lavoro e in qualunque altro contesto. Chi riceve una penna in dono non può che esserne contento, perché sa che di sicuro la userà.

Le penne personalizzate in fiera

È una buonissima idea, pertanto, quella di distribuire le penne personalizzate come omaggi nel corso di una fiera di settore. Un evento di questo tipo rappresenta un appuntamento da sfruttare per far vedere i propri servizi e i propri prodotti a una platea ampia e variegata di potenziali clienti, con i quali ci si può mettere in contatto e magari stabilire una relazione proprio attraverso un dono come una penna. La distribuzione di gadget personalizzati è, infatti, una strategia comune per le aziende che partecipano alle fiere e vogliono conquistare l’attenzione dei presenti. Vale la pena di ribadirlo: le penne sono oggetti di uso quotidiano, e per questo non possono che essere gradite.

Le penne del catalogo di Gadget365.it

La grafica delle penne personalizzate

In fase di definizione della grafica delle penne personalizzate è molto importante dedicare la giusta attenzione alla scelta del font da utilizzare. Il logo, invece, non va stampato se è eccessivamente elaborato e non si ha la possibilità di semplificarlo. Infine, è bene evitare le scritte troppo lunghe, visto che la superficie a disposizione per la stampa delle penne non è molto ampia.